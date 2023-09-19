Прокуроры вернулись в мэрию Екатеринбурга — по наводке авторитетного бизнеса

19 сентября 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Большая ревизия в мэрии продлится месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская прокуратура возобновила большую проверку в мэрии Екатеринбурга, инициированную лично прокурором области Борисом Крыловым и ранее приостановленную из-за выборов в гордуму. Об этом агентству рассказал источник в муниципальной власти. «Работают с 18 сентября», — поделился источник. Другой собеседник сказал, что, по его данным, проверка возобновилась раньше. В пресс-службе прокуратуры обещали уточнить информацию. О том, что группа ревизоров по поручению Крылова будет месяц проверять, как устроена работа чиновников в сфере уличной торговли, берут ли они взятки, агентство сообщило вечером 31 августа. Позднее стало известно, что в группу вошли до 30 человек — представители областной, городской и районных прокуратур. Опрошенные корреспондентом опытные аппаратчики сказали, что не припомнят таких масштабов. А 2 сентября источники URA.RU сообщили, что взята пауза: мэр Алексей Орлов попросил не мешать готовиться к голосованию 9—10 сентября. Статья по теме Прокуроры заняли кабинеты в мэрии Екатеринбурга По данным URA.RU, Крылов запустил проверку после личного приема граждан. К нему с целым комплексом фактурных жалоб попал — как выяснилось позднее — представитель авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», одного из основных игроков в сфере нестационарной торговли. «Крылову все равно, кто субъект информации. Ему важно проверить, насколько она правдива», — объяснил логику прокурора источник, близкий к ведомству. Считается, что проверка может обернуться серьезными последствиями для профильного вице-мэра Дмитрия Ноженко. Хотя сам он ранее говорил, что не стоит преувеличивать ее значение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская прокуратура возобновила большую проверку в мэрии Екатеринбурга, инициированную лично прокурором области Борисом Крыловым и ранее приостановленную из-за выборов в гордуму. Об этом агентству рассказал источник в муниципальной власти. «Работают с 18 сентября», — поделился источник. Другой собеседник сказал, что, по его данным, проверка возобновилась раньше. В пресс-службе прокуратуры обещали уточнить информацию. О том, что группа ревизоров по поручению Крылова будет месяц проверять, как устроена работа чиновников в сфере уличной торговли, берут ли они взятки, агентство сообщило вечером 31 августа. Позднее стало известно, что в группу вошли до 30 человек — представители областной, городской и районных прокуратур. Опрошенные корреспондентом опытные аппаратчики сказали, что не припомнят таких масштабов. А 2 сентября источники URA.RU сообщили, что взята пауза: мэр Алексей Орлов попросил не мешать готовиться к голосованию 9—10 сентября. По данным URA.RU, Крылов запустил проверку после личного приема граждан. К нему с целым комплексом фактурных жалоб попал — как выяснилось позднее — представитель авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», одного из основных игроков в сфере нестационарной торговли. «Крылову все равно, кто субъект информации. Ему важно проверить, насколько она правдива», — объяснил логику прокурора источник, близкий к ведомству. Считается, что проверка может обернуться серьезными последствиями для профильного вице-мэра Дмитрия Ноженко. Хотя сам он ранее говорил, что не стоит преувеличивать ее значение.