IT-эксперты раскрыли, что еще может стать платным в соцсетях

IT-эксперт Геллер: социальные сети не будут полностью платными

20 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Социальные сети зарабатывают на рекламе, поэтому не перейдут полностью в платный режим, отметил Артем Геллер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Дополнительные функции в виде фильтрации контента, расширения возможностей, украшения страниц, смены тем могут стать платными в социальных сетях, при этом все остальное для пользователей останется бесплатным. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета Артем Геллер. «Тут всегда используется очень хитрый метод — нужно дать человеку то, что может быть не столь важным, потому что основная часть функционала должна быть бесплатной. Так делает Telegram, когда вводит дополнительные функции. У соцсетей очень широкий инструментарий того, что можно добавлять. Это будут какие-то украшения, расширения возможностей, фильтрация контента для детей, какие-то различные темные темы. Процесс развития этого постоянен. Что-то будут убирать, что-то будет появляться. Полностью делать платными соцсети не будут, тенденции сейчас такой нет. Все зарабатывают на рекламе, на продаже пользователей для рекламы, информации о них», — объяснил Артем Геллер. В беседе с URA.RU директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков добавил, что VK могут ввести дополнительные платные функции для профессиональных сообществ. «Один из возможных вариантов для „Вконтакте“ — создать дополнительный функционал для работы с контентом, который пользователи, в первую очередь профессиональные сообщества, смогут купить, потому что есть очень много того, можно добавлять. Как с Telegram, когда вы платите деньги и получаете возможность делать больше папок для своих контактов, размещать stories. В том числе, „ВК“ экспериментируют с каналами. Также через мессенджеры смогут давать какие-то дополнительные платные возможности. Совершенно очевидно, что WhatsApp будет полностью пытаться догнать по функционалу Telegram. Что будет добавлять Telegram? У каналов появится возможность публиковать stories. Это будет доступно для тех пользователей, которые приобрели premium-подписку, так как не все админы каналов ее покупают. Но базовые вещи у мессенджеров и социальных сетей останутся бесплатными», — подчеркнул он. Ранее владелец платформы X (бывший Twitter, заблокированный в России) Илон Маск заявил, что социальная сеть будет полностью платной. Сумма ежемесячной подписки планируется быть небольшой. По его мнению, это даст возможность ликвидировать ботов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дополнительные функции в виде фильтрации контента, расширения возможностей, украшения страниц, смены тем могут стать платными в социальных сетях, при этом все остальное для пользователей останется бесплатным. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета Артем Геллер. «Тут всегда используется очень хитрый метод — нужно дать человеку то, что может быть не столь важным, потому что основная часть функционала должна быть бесплатной. Так делает Telegram, когда вводит дополнительные функции. У соцсетей очень широкий инструментарий того, что можно добавлять. Это будут какие-то украшения, расширения возможностей, фильтрация контента для детей, какие-то различные темные темы. Процесс развития этого постоянен. Что-то будут убирать, что-то будет появляться. Полностью делать платными соцсети не будут, тенденции сейчас такой нет. Все зарабатывают на рекламе, на продаже пользователей для рекламы, информации о них», — объяснил Артем Геллер. В беседе с URA.RU директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков добавил, что VK могут ввести дополнительные платные функции для профессиональных сообществ. «Один из возможных вариантов для „Вконтакте“ — создать дополнительный функционал для работы с контентом, который пользователи, в первую очередь профессиональные сообщества, смогут купить, потому что есть очень много того, можно добавлять. Как с Telegram, когда вы платите деньги и получаете возможность делать больше папок для своих контактов, размещать stories. В том числе, „ВК“ экспериментируют с каналами. Также через мессенджеры смогут давать какие-то дополнительные платные возможности. Совершенно очевидно, что WhatsApp будет полностью пытаться догнать по функционалу Telegram. Что будет добавлять Telegram? У каналов появится возможность публиковать stories. Это будет доступно для тех пользователей, которые приобрели premium-подписку, так как не все админы каналов ее покупают. Но базовые вещи у мессенджеров и социальных сетей останутся бесплатными», — подчеркнул он. Ранее владелец платформы X (бывший Twitter, заблокированный в России) Илон Маск заявил, что социальная сеть будет полностью платной. Сумма ежемесячной подписки планируется быть небольшой. По его мнению, это даст возможность ликвидировать ботов.