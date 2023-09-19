IT-эксперты раскрыли, что еще может стать платным в соцсетях

Дополнительные функции в виде фильтрации контента, расширения возможностей, украшения страниц, смены тем могут стать платными в социальных сетях, при этом все остальное для пользователей останется бесплатным. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета Артем Геллер.
«Тут всегда используется очень хитрый метод — нужно дать человеку то, что может быть не столь важным, потому что основная часть функционала должна быть бесплатной. Так делает Telegram, когда вводит дополнительные функции. У соцсетей очень широкий инструментарий того, что можно добавлять. Это будут какие-то украшения, расширения возможностей, фильтрация контента для детей, какие-то различные темные темы. Процесс развития этого постоянен. Что-то будут убирать, что-то будет появляться. Полностью делать платными соцсети не будут, тенденции сейчас такой нет. Все зарабатывают на рекламе, на продаже пользователей для рекламы, информации о них», — объяснил Артем Геллер.
В беседе с URA.RU директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков добавил, что VK могут ввести дополнительные платные функции для профессиональных сообществ. «Один из возможных вариантов для „Вконтакте“ — создать дополнительный функционал для работы с контентом, который пользователи, в первую очередь профессиональные сообщества, смогут купить, потому что есть очень много того, можно добавлять. Как с Telegram, когда вы платите деньги и получаете возможность делать больше папок для своих контактов, размещать stories. В том числе, „ВК“ экспериментируют с каналами. Также через мессенджеры смогут давать какие-то дополнительные платные возможности. Совершенно очевидно, что WhatsApp будет полностью пытаться догнать по функционалу Telegram. Что будет добавлять Telegram? У каналов появится возможность публиковать stories. Это будет доступно для тех пользователей, которые приобрели premium-подписку, так как не все админы каналов ее покупают. Но базовые вещи у мессенджеров и социальных сетей останутся бесплатными», — подчеркнул он.
Ранее владелец платформы X (бывший Twitter, заблокированный в России) Илон Маск заявил, что социальная сеть будет полностью платной. Сумма ежемесячной подписки планируется быть небольшой. По его мнению, это даст возможность ликвидировать ботов.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.