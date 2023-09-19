В челябинской «Рублевке» второй раз убрали разбросанные тушки куриц

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Приготовление шашлыков. Екатеринбург, кура, курица, куриная тушка
Тушки дважды вываливались из кузова грузовика на асфальт Фото:

На дороге возле Красного поля в Сосновском районе Челябинской области второй раз собрали мертвых куриц, которые высыпались из грузовика. Об этом сообщил URA.RU глава администрации района Евгений Ваганов.

«Все тушки собрали, дорогу вымыли. Завтра проведем дезинфекцию», — рассказал URA.RU Ваганов.

Ранее URA.RU сообщало, что дорогу в Сосновском районе двое суток не могли очистить от тушек птицы. Из-за теплой погоды по округе начал распространяться неприятный запах. По данным источника URA.RU, в этом виноват перевозчик, который дважды, 18 и 19 сентября, допустил подобный инцидент.

Дорогу очистили от тушек птицы и отмыли
Дорогу очистили от тушек птицы и отмыли

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На дороге возле Красного поля в Сосновском районе Челябинской области второй раз собрали мертвых куриц, которые высыпались из грузовика. Об этом сообщил URA.RU глава администрации района Евгений Ваганов. «Все тушки собрали, дорогу вымыли. Завтра проведем дезинфекцию», — рассказал URA.RU Ваганов. Ранее URA.RU сообщало, что дорогу в Сосновском районе двое суток не могли очистить от тушек птицы. Из-за теплой погоды по округе начал распространяться неприятный запах. По данным источника URA.RU, в этом виноват перевозчик, который дважды, 18 и 19 сентября, допустил подобный инцидент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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