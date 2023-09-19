В челябинской «Рублевке» второй раз убрали разбросанные тушки куриц

Тушки дважды вываливались из кузова грузовика на асфальт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На дороге возле Красного поля в Сосновском районе Челябинской области второй раз собрали мертвых куриц, которые высыпались из грузовика. Об этом сообщил URA.RU глава администрации района Евгений Ваганов.

«Все тушки собрали, дорогу вымыли. Завтра проведем дезинфекцию», — рассказал URA.RU Ваганов.

Ранее URA.RU сообщало, что дорогу в Сосновском районе двое суток не могли очистить от тушек птицы. Из-за теплой погоды по округе начал распространяться неприятный запах. По данным источника URA.RU, в этом виноват перевозчик, который дважды, 18 и 19 сентября, допустил подобный инцидент.