В челябинской «Рублевке» второй раз убрали разбросанные тушки куриц

Тушки дважды вываливались из кузова грузовика на асфальт
На дороге возле Красного поля в Сосновском районе Челябинской области второй раз собрали мертвых куриц, которые высыпались из грузовика. Об этом сообщил URA.RU глава администрации района Евгений Ваганов.
«Все тушки собрали, дорогу вымыли. Завтра проведем дезинфекцию», — рассказал URA.RU Ваганов.
Ранее URA.RU сообщало, что дорогу в Сосновском районе двое суток не могли очистить от тушек птицы. Из-за теплой погоды по округе начал распространяться неприятный запах. По данным источника URA.RU, в этом виноват перевозчик, который дважды, 18 и 19 сентября, допустил подобный инцидент.
Дорогу очистили от тушек птицы и отмыли
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