19 сентября 2023

Bloomberg: страны G7 ждут окончания СВО через семь лет

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В США и странах Европы ожидают окончания спецоперации в среднесрочной перспективе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Странам «Большой семерки» (G7) нужно готовиться к продолжению конфликта между Россией и Украиной еще на семь лет. Об этом заявил один из высокопоставленных чиновников одной из стран-участников G7.

«Конфликт может продлиться еще шесть или семь лет. Союзникам необходимо планировать финансово, чтобы продолжить поддержку Киева в таком длительном конфликте», — цитирует слова чиновника чиновник одной из европейских стран «Большой семерки» Bloomberg.

Слова чиновника поддержал президент Джо Байден в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, призвав мировых лидеров оказать поддержку Украине. В свою очередь он потребовал выделить 24 миллиарда долларов (из заявленных Украиной 43 миллиардов долларов) в качестве помощи США, однако столкнулся с угрозами закрыть правительство США от представителей консервативной партии.

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Странам «Большой семерки» (G7) нужно готовиться к продолжению конфликта между Россией и Украиной еще на семь лет. Об этом заявил один из высокопоставленных чиновников одной из стран-участников G7. «Конфликт может продлиться еще шесть или семь лет. Союзникам необходимо планировать финансово, чтобы продолжить поддержку Киева в таком длительном конфликте», — цитирует слова чиновника чиновник одной из европейских стран «Большой семерки» Bloomberg. Слова чиновника поддержал президент Джо Байден в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, призвав мировых лидеров оказать поддержку Украине. В свою очередь он потребовал выделить 24 миллиарда долларов (из заявленных Украиной 43 миллиардов долларов) в качестве помощи США, однако столкнулся с угрозами закрыть правительство США от представителей консервативной партии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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