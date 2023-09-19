Bloomberg: страны G7 ждут окончания СВО через семь лет

Странам «Большой семерки» (G7) нужно готовиться к продолжению конфликта между Россией и Украиной еще на семь лет. Об этом заявил один из высокопоставленных чиновников одной из стран-участников G7.
«Конфликт может продлиться еще шесть или семь лет. Союзникам необходимо планировать финансово, чтобы продолжить поддержку Киева в таком длительном конфликте», — цитирует слова чиновника чиновник одной из европейских стран «Большой семерки»
Слова чиновника поддержал президент Джо Байден в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, призвав мировых лидеров оказать поддержку Украине. В свою очередь он потребовал выделить 24 миллиарда долларов (из заявленных Украиной 43 миллиардов долларов) в качестве помощи США, однако столкнулся с угрозами закрыть правительство США от представителей консервативной партии.
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