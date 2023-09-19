Минэнерго хочет в разы увеличить тарифы для ферм криптовалют

20 сентября 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

Минэнерго планирует до пяти раз увеличить тарифы на электроэнергию для промышленных добытчиков криптовалюты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Минэнерго планирует до пяти раз увеличить тарифы на электроэнергию для юрлиц, занимающихся добычей криптовалют. Об этом в беседе с журналистами сообщают представители энергетической отрасли. «Минэнерго предлагает в два-пять раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц, занимающихся майнингом криптовалюты. Повысить цены планируется в энергодефицитных регионах», — передает информацию от источников « Коммерсант ». Рост тарифов связан с нехваткой электроэнергии в таких регионах как Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. Из-за низкой стоимости тарифов в них расположена большая часть криптовалютных ферм. Увеличение тарифов должно заставить добытчиков крипты уйти в другие регионы. Ранее оператор центров обработки данных BitRiver предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову признать добычу криптовалюты экономической деятельностью и установить для подобных предприятий код ОКВЭД. Авторы идеи считают, что такое решение поможет развитию майнинга в стране, а также позволит правильно установить налоговую ставку. Предложение отправлено на согласование в правительство.

Минэнерго планирует до пяти раз увеличить тарифы на электроэнергию для юрлиц, занимающихся добычей криптовалют. Об этом в беседе с журналистами сообщают представители энергетической отрасли. «Минэнерго предлагает в два-пять раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц, занимающихся майнингом криптовалюты. Повысить цены планируется в энергодефицитных регионах», — передает информацию от источников «Коммерсант». Рост тарифов связан с нехваткой электроэнергии в таких регионах как Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. Из-за низкой стоимости тарифов в них расположена большая часть криптовалютных ферм. Увеличение тарифов должно заставить добытчиков крипты уйти в другие регионы. Ранее оператор центров обработки данных BitRiver предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову признать добычу криптовалюты экономической деятельностью и установить для подобных предприятий код ОКВЭД. Авторы идеи считают, что такое решение поможет развитию майнинга в стране, а также позволит правильно установить налоговую ставку. Предложение отправлено на согласование в правительство.