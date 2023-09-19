19 сентября 2023

Минэнерго хочет в разы увеличить тарифы для ферм криптовалют

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Клипарт по теме Биткоин. Сургут, отражение, биткоин, эфириум, криптовалюта, монета
Минэнерго планирует до пяти раз увеличить тарифы на электроэнергию для промышленных добытчиков криптовалюты Фото:

Минэнерго планирует до пяти раз увеличить тарифы на электроэнергию для юрлиц, занимающихся добычей криптовалют. Об этом в беседе с журналистами сообщают представители энергетической отрасли.

«Минэнерго предлагает в два-пять раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц, занимающихся майнингом криптовалюты. Повысить цены планируется в энергодефицитных регионах», — передает информацию от источников «Коммерсант».

Рост тарифов связан с нехваткой электроэнергии в таких регионах как Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. Из-за низкой стоимости тарифов в них расположена большая часть криптовалютных ферм. Увеличение тарифов должно заставить добытчиков крипты уйти в другие регионы.

Ранее оператор центров обработки данных BitRiver предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову признать добычу криптовалюты экономической деятельностью и установить для подобных предприятий код ОКВЭД. Авторы идеи считают, что такое решение поможет развитию майнинга в стране, а также позволит правильно установить налоговую ставку. Предложение отправлено на согласование в правительство.

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Минэнерго планирует до пяти раз увеличить тарифы на электроэнергию для юрлиц, занимающихся добычей криптовалют. Об этом в беседе с журналистами сообщают представители энергетической отрасли. «Минэнерго предлагает в два-пять раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц, занимающихся майнингом криптовалюты. Повысить цены планируется в энергодефицитных регионах», — передает информацию от источников «Коммерсант». Рост тарифов связан с нехваткой электроэнергии в таких регионах как Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. Из-за низкой стоимости тарифов в них расположена большая часть криптовалютных ферм. Увеличение тарифов должно заставить добытчиков крипты уйти в другие регионы. Ранее оператор центров обработки данных BitRiver предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову признать добычу криптовалюты экономической деятельностью и установить для подобных предприятий код ОКВЭД. Авторы идеи считают, что такое решение поможет развитию майнинга в стране, а также позволит правильно установить налоговую ставку. Предложение отправлено на согласование в правительство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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