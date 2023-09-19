В челябинском городе во всех школах продлили карантин

В Снежинске Челябинской области карантин в образовательных учреждения продлили до 23 сентября. Массовые детские мероприятия запретили до конца месяца, сообщил URA.RU глава города Андрей Пульников.
«Учитывая, что дети продолжают учиться дистанционно, я думаю, эти три дня — не окажут существенного влияния на учебный процесс. В целях профилактики продлили заперт на детские массовые мероприятия в помещениях до 30 сентября», — рассказал URA.RU Пульников.
Изначально дети должны были вернуться с дистанционного обучения 21 сентября. Пульников отметил, что заболеваемость уже спадает, но необходимо выдержать десять дней карантина. Это поможет вернуть в норму эпидситуацию в школах города.
В Снежинске все школы закрыли 14 сентября. При этом дети должны были выйти с дистанционного обучения 21 сентября. По данным регионального Роспотребнадзора на 13 сентября карантин в Челябинской области введен в 69 классах 17 школ.
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