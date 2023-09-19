19 сентября 2023

В челябинском городе во всех школах продлили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Власти Снежинска видят положительное влияние карантина на эпидобстановку Фото:

В Снежинске Челябинской области карантин в образовательных учреждения продлили до 23 сентября. Массовые детские мероприятия запретили до конца месяца, сообщил URA.RU глава города Андрей Пульников.

«Учитывая, что дети продолжают учиться дистанционно, я думаю, эти три дня — не окажут существенного влияния на учебный процесс. В целях профилактики продлили заперт на детские массовые мероприятия в помещениях до 30 сентября», — рассказал URA.RU Пульников.

Изначально дети должны были вернуться с дистанционного обучения 21 сентября. Пульников отметил, что заболеваемость уже спадает, но необходимо выдержать десять дней карантина. Это поможет вернуть в норму эпидситуацию в школах города.

В Снежинске все школы закрыли 14 сентября. При этом дети должны были выйти с дистанционного обучения 21 сентября. По данным регионального Роспотребнадзора на 13 сентября карантин в Челябинской области введен в 69 классах 17 школ.

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В Снежинске Челябинской области карантин в образовательных учреждения продлили до 23 сентября. Массовые детские мероприятия запретили до конца месяца, сообщил URA.RU глава города Андрей Пульников. «Учитывая, что дети продолжают учиться дистанционно, я думаю, эти три дня — не окажут существенного влияния на учебный процесс. В целях профилактики продлили заперт на детские массовые мероприятия в помещениях до 30 сентября», — рассказал URA.RU Пульников. Изначально дети должны были вернуться с дистанционного обучения 21 сентября. Пульников отметил, что заболеваемость уже спадает, но необходимо выдержать десять дней карантина. Это поможет вернуть в норму эпидситуацию в школах города. В Снежинске все школы закрыли 14 сентября. При этом дети должны были выйти с дистанционного обучения 21 сентября. По данным регионального Роспотребнадзора на 13 сентября карантин в Челябинской области введен в 69 классах 17 школ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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