В челябинском городе во всех школах продлили карантин

20 сентября 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Власти Снежинска видят положительное влияние карантина на эпидобстановку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Снежинске Челябинской области карантин в образовательных учреждения продлили до 23 сентября. Массовые детские мероприятия запретили до конца месяца, сообщил URA.RU глава города Андрей Пульников. «Учитывая, что дети продолжают учиться дистанционно, я думаю, эти три дня — не окажут существенного влияния на учебный процесс. В целях профилактики продлили заперт на детские массовые мероприятия в помещениях до 30 сентября», — рассказал URA.RU Пульников. Изначально дети должны были вернуться с дистанционного обучения 21 сентября. Пульников отметил, что заболеваемость уже спадает, но необходимо выдержать десять дней карантина. Это поможет вернуть в норму эпидситуацию в школах города. В Снежинске все школы закрыли 14 сентября. При этом дети должны были выйти с дистанционного обучения 21 сентября. По данным регионального Роспотребнадзора на 13 сентября карантин в Челябинской области введен в 69 классах 17 школ.

В Снежинске Челябинской области карантин в образовательных учреждения продлили до 23 сентября. Массовые детские мероприятия запретили до конца месяца, сообщил URA.RU глава города Андрей Пульников. «Учитывая, что дети продолжают учиться дистанционно, я думаю, эти три дня — не окажут существенного влияния на учебный процесс. В целях профилактики продлили заперт на детские массовые мероприятия в помещениях до 30 сентября», — рассказал URA.RU Пульников. Изначально дети должны были вернуться с дистанционного обучения 21 сентября. Пульников отметил, что заболеваемость уже спадает, но необходимо выдержать десять дней карантина. Это поможет вернуть в норму эпидситуацию в школах города. В Снежинске все школы закрыли 14 сентября. При этом дети должны были выйти с дистанционного обучения 21 сентября. По данным регионального Роспотребнадзора на 13 сентября карантин в Челябинской области введен в 69 классах 17 школ.