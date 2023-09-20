Тюменца, недавно ставшего депутатом, выбрали спикером курганской думы. Фото

20 сентября 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Новым председателем думы Белозерского округа стал Алексей Кубасов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председателем думы Белозерского муниципального округа Курганской области стал предприниматель Алексей Кубасов. Об этом сообщили представители местной администрации. Кубасова, проживающего в Тюменской области, избрали депутатом в сентябре. «В ходе заседания депутаты приняли отставку по собственному желанию председателя думы Петра Александровича Макарова. В соответствии с регламентом думы тайным голосованием был избран новый председатель. Им стал Алексей Владимирович Кубасов — депутат по пятимандатному избирательному округу №3», — указано в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Кубасов является директором ООО Агро комплекс «Куликов родник». По словам источника URA.RU, связанного с местными властями, это крупное предприятие, а сам бизнесмен также является меценатом. На довыборах, которые завершились 10 сентября, Кубасова поддержали более 60% проголосовавших. На заседании думы присутствовала врио главы Белозерского округа Наталья Богданова. Представители администрации добавили, что Макаров остается депутатом по пятимандатному избирательному округу №1 и продолжит трудиться директором Белозерской ДЮСШ. Депутата Алексея Кубасова выбрали председателем на заседании думы Фото: группа администрации Белозерского округа в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/belozeradm?amp%3Bw=wall-177990871_6299

Председателем думы Белозерского муниципального округа Курганской области стал предприниматель Алексей Кубасов. Об этом сообщили представители местной администрации. Кубасова, проживающего в Тюменской области, избрали депутатом в сентябре. «В ходе заседания депутаты приняли отставку по собственному желанию председателя думы Петра Александровича Макарова. В соответствии с регламентом думы тайным голосованием был избран новый председатель. Им стал Алексей Владимирович Кубасов — депутат по пятимандатному избирательному округу №3», — указано в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Кубасов является директором ООО Агро комплекс «Куликов родник». По словам источника URA.RU, связанного с местными властями, это крупное предприятие, а сам бизнесмен также является меценатом. На довыборах, которые завершились 10 сентября, Кубасова поддержали более 60% проголосовавших. На заседании думы присутствовала врио главы Белозерского округа Наталья Богданова. Представители администрации добавили, что Макаров остается депутатом по пятимандатному избирательному округу №1 и продолжит трудиться директором Белозерской ДЮСШ.