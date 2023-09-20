Тюменца, недавно ставшего депутатом, выбрали спикером курганской думы. Фото

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Общественный совет департамента регулирования цен и тарифов. Курган, депутат, чиновник, руки
Новым председателем думы Белозерского округа стал Алексей Кубасов (архивное фото) Фото:

Председателем думы Белозерского муниципального округа Курганской области стал предприниматель Алексей Кубасов. Об этом сообщили представители местной администрации. Кубасова, проживающего в Тюменской области, избрали депутатом в сентябре.

«В ходе заседания депутаты приняли отставку по собственному желанию председателя думы Петра Александровича Макарова. В соответствии с регламентом думы тайным голосованием был избран новый председатель. Им стал Алексей Владимирович Кубасов — депутат по пятимандатному избирательному округу №3», — указано в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Кубасов является директором ООО Агро комплекс «Куликов родник». По словам источника URA.RU, связанного с местными властями, это крупное предприятие, а сам бизнесмен также является меценатом. На довыборах, которые завершились 10 сентября, Кубасова поддержали более 60% проголосовавших.

На заседании думы присутствовала врио главы Белозерского округа Наталья Богданова. Представители администрации добавили, что Макаров остается депутатом по пятимандатному избирательному округу №1 и продолжит трудиться директором Белозерской ДЮСШ.

Депутата Алексея Кубасова выбрали председателем на заседании думы
Депутата Алексея Кубасова выбрали председателем на заседании думы
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Председателем думы Белозерского муниципального округа Курганской области стал предприниматель Алексей Кубасов. Об этом сообщили представители местной администрации. Кубасова, проживающего в Тюменской области, избрали депутатом в сентябре. «В ходе заседания депутаты приняли отставку по собственному желанию председателя думы Петра Александровича Макарова. В соответствии с регламентом думы тайным голосованием был избран новый председатель. Им стал Алексей Владимирович Кубасов — депутат по пятимандатному избирательному округу №3», — указано в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Кубасов является директором ООО Агро комплекс «Куликов родник». По словам источника URA.RU, связанного с местными властями, это крупное предприятие, а сам бизнесмен также является меценатом. На довыборах, которые завершились 10 сентября, Кубасова поддержали более 60% проголосовавших. На заседании думы присутствовала врио главы Белозерского округа Наталья Богданова. Представители администрации добавили, что Макаров остается депутатом по пятимандатному избирательному округу №1 и продолжит трудиться директором Белозерской ДЮСШ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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