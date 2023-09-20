Новые кредиторы потребовали деньги от депутата гордумы Челябинска Иванова

Олег Иванов узнает о новых претензиях, находясь под арестом Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Три новых кредитора предъявили миллионные требования к находящемуся в СИЗО депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, к компании «АльфаСтрой» Иванова, признанной банкротом, приняты их ходатайства об установлении требований.

«Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“ обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 3 млн 874 тысячи рублей. АО „УСТЭК-Челябинск“ обратилось с заявлением о включении в реестр требования в размере 409 тыс. 760 рублей. ООО „Строительная Компания ‚Домострой‘“ обратилось с заявлением о включении в реестр требования в размере 1 млн 054 тысяч рублей», — говорится в текстах соответствующих постановлений Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Ранее аналогичные заявления подали компании «Теплоэнергосбыт» и «РТС-тендер». В итоге объем требований к фирме Иванова приближается к 1 млрд рублей.

Таким образом, число кредиторов компании увеличилось до девяти. Крупнейшими стали налоговики и «Ак Барс банк». Внешнее управление в «АльфаСтрое» ввели 28 июня. Через месяц заявление о личном банкротстве подал сам депутат.

Сам он к этому времени уже находился под арестом, как и его жена, Татьяна Завгородняя. Иванову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, подделке документов и преднамеренном банкротстве застройщика «Гринфлайт». Ег супруге — обвинение в служебном подлоге. Адвокаты Ивановых со СМИ не общаются.