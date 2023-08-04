Банк из Татарстана требует 40 млн рублей от арестованного депутата гордумы Челябинска

«Ак Барс» подал иск к челябинской фирме «АльфаСтрой» Олега Иванова

Общий объем претензий к Олегу Иванову исчисляется миллиардными суммами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 40 млн рублей требует взыскать с фирмы «АльфаСтрой» депутата гордумы Челябинска Олегу Иванова банк «Ак Барс» (Татарстан). Это следует из базы судебных дел.

«ПАО Банк „АК БАРС“ (далее — кредитор) обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в 40 миллионов 84 тысячи 827 рублей. Требование кредитора подано с соблюдением правил, а потому подлежит рассмотрению арбитражным судом для проверки его обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов в судебном заседании», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Заявление принято к рассмотрению, следует из материалов дела. Также с компании «АльфаСтрой», принадлежавшей Иванову, пытается взыскать более 825 млн рублей Федеральная налоговая служба. Сама фирма признана банкротом, Иванов из-под ареста также подал заявление о признании себя финансово-несостоятельным.

Сотрудники ФСБ задержали основателя фирмы «АльфаСтрой» Иванова в конце 2022 года. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. Также к нему предъявлены гражданские иски от строительной компании «Гринфлайт» с требованием возместить ущерб примерно в 150 млн рублей. Помимо этого, в отношении Иванова возбуждено уголовное дело о подделке документов, по которому также проходит жена депутата Татьяна Завгородняя, работавшая главбухом в коммерческих структурах мужа.