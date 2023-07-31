Налоговики потребовали от депутата гордумы Челябинска Иванова 825 млн рублей

Суд принял к производству иск налоговиков на 825 млн к депутату гордумы Челябинска Иванову

Олег Иванов попросил суд признать себя банкротом, но иск пока не принят к производству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд региона принял к производству иск Федеральной налоговой службы (ФНС) к фирме «АльфаСтрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Налоговики в рамках банкротства компании потребовали включить в реестр требований кредиторов долг фирмы в размере 825 млн рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.

«ФНС просит включить в реестр требований кредиторов задолженность „АльфаСтроя“ по обязательным платежам во вторую очередь задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 271 999 рублей 24 копейки, в третью очередь задолженность в размере — 825 391 177 рублей 84 копейки. Принять к производству заявление. Назначить заседание на 30 августа», — говорится в документе.

В компании «АльфаСтрой» внешнее наблюдение введено 28 июня. Первым заявление о признании фирмы банкротом подал предприниматель Виктор Сухачев. Затем фирма сама уведомила суд о предстоящем банкротстве. Процесс контролирует прокуратура. В апреле к банкротству фирмы подключились налоговики, к тому времени долги компании перед ФНС превысили 825 млн рублей. По требованию налоговиков инспекции суд арестовал недвижимость, автомобили и денежные средства Иванова, оформленные на «АльфаСтрой». В число кредиторов также хочет войти банк «Ак Барс».

Сам Иванов находится в СИЗО и обвиняется в уходе от налогов и подделке документов и преднамеренном банкротство строительной компании «Гринфлайт». Обвинение в подделке документов, предъявлено также его жене, экс-депутату заксобрания региона Татьяне Завгородней. Она помещена под домашний арест.

Из СИЗО Иванов подал заявление в суд, в котором просит себя признать банкротом как физическое лицо. Ходатайство пока не принято к производству. Его адвокаты со СМИ не общаются.