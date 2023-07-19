19 июля 2023

Депутат гордумы Челябинска заявил о своем банкротстве из СИЗО

Владелец челябинской фирмы «АльфаСтрой» Иванов просит суд признать себя несостоятельным
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, клетка, иванов олег, суд
Заявление Олега Иванова поступило в областной арбитраж Фото:

Депутат гордумы Челябинска и владелец фирмы «АльфаСтрой» Олег Иванов, арестованный в рамках нескольких уголовных дел, подал заявление о банкротстве. Это следует из базы судебных дел.

«Иванов подал заявление о признании себя финансово несостоятельным (банкротом) 13 июля. На данный момент оно оставлено без движения», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

Сотрудники ФСБ задержали основателя фирмы «АльфаСтрой» Иванова в конце 2022 года. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. Также к нему предъявлены гражданские иски от строительной компании «Гринфлайт» с требованием возместить ущерб примерно в 150 млн рублей. Помимо этого, в отношении Иванова возбуждено уголовное дело о подделке документов, по которому также проходит жена депутата Татьяна Завгородняя, работавшая главбухом в коммерческих структурах супруга.

Семья депутата основала несколько фирм, занимающихся строительством и реконструкцией зданий для госструктур, силовых и судебных органов. Компании задолжали налоговикам и партнерам почти миллиард рублей, а в отношении «Альфастроя» начался процесс банкротства.

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Депутат гордумы Челябинска и владелец фирмы «АльфаСтрой» Олег Иванов, арестованный в рамках нескольких уголовных дел, подал заявление о банкротстве. Это следует из базы судебных дел. «Иванов подал заявление о признании себя финансово несостоятельным (банкротом) 13 июля. На данный момент оно оставлено без движения», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Сотрудники ФСБ задержали основателя фирмы «АльфаСтрой» Иванова в конце 2022 года. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. Также к нему предъявлены гражданские иски от строительной компании «Гринфлайт» с требованием возместить ущерб примерно в 150 млн рублей. Помимо этого, в отношении Иванова возбуждено уголовное дело о подделке документов, по которому также проходит жена депутата Татьяна Завгородняя, работавшая главбухом в коммерческих структурах супруга. Семья депутата основала несколько фирм, занимающихся строительством и реконструкцией зданий для госструктур, силовых и судебных органов. Компании задолжали налоговикам и партнерам почти миллиард рублей, а в отношении «Альфастроя» начался процесс банкротства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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