Протеже Куйвашева получил мандат легендарного свердловского депутата

Алексей Коробейников получил мандат в свердловском заксобрании

20 сентября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Алексей Коробейников принес присягу депутата свердловского заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Единоросс из команды свердловского губернатора Евгения Куйвашева Алексей Коробейников 20 сентября официально стал депутатом регионального заксобрания от Ирбитского округа. Он получил мандат легендарного одномандатника Виктора Шептия. «Принес присягу депутата — впереди ждет плодотворная работа. В планах ремонты школ, больниц, дорог и прочего. Реализовать эти проекты поможет командная работа с коллегами на всех уровнях и с самими жителями территории, которую представляю. Буду работать в комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления», — сказал Коробейников корреспонденту URA.RU. Избрание Коробейникова на минувших выборах стало возможным во многом благодаря открытой поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Именно с одобрения главы региона Коробейников оставил мандат депутата-списочника от Богдановичского округа и стал участвовать в довыборах от Ирбитского округа. Коробейников, за которого проголосовал 61% избирателей, занял кресло тяжеловесного одномандатника Виктора Шептия, перешедшего в Совет федерации.

Единоросс из команды свердловского губернатора Евгения Куйвашева Алексей Коробейников 20 сентября официально стал депутатом регионального заксобрания от Ирбитского округа. Он получил мандат легендарного одномандатника Виктора Шептия. «Принес присягу депутата — впереди ждет плодотворная работа. В планах ремонты школ, больниц, дорог и прочего. Реализовать эти проекты поможет командная работа с коллегами на всех уровнях и с самими жителями территории, которую представляю. Буду работать в комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления», — сказал Коробейников корреспонденту URA.RU. Избрание Коробейникова на минувших выборах стало возможным во многом благодаря открытой поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Именно с одобрения главы региона Коробейников оставил мандат депутата-списочника от Богдановичского округа и стал участвовать в довыборах от Ирбитского округа. Коробейников, за которого проголосовал 61% избирателей, занял кресло тяжеловесного одномандатника Виктора Шептия, перешедшего в Совет федерации.