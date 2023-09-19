19 сентября 2023

Протеже Куйвашева получил мандат легендарного свердловского депутата

Алексей Коробейников получил мандат в свердловском заксобрании
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , коробейников алексей
Алексей Коробейников принес присягу депутата свердловского заксобрания Фото:

Единоросс из команды свердловского губернатора Евгения Куйвашева Алексей Коробейников 20 сентября официально стал депутатом регионального заксобрания от Ирбитского округа. Он получил мандат легендарного одномандатника Виктора Шептия.

«Принес присягу депутата — впереди ждет плодотворная работа. В планах ремонты школ, больниц, дорог и прочего. Реализовать эти проекты поможет командная работа с коллегами на всех уровнях и с самими жителями территории, которую представляю. Буду работать в комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления», — сказал Коробейников корреспонденту URA.RU.

Избрание Коробейникова на минувших выборах стало возможным во многом благодаря открытой поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Именно с одобрения главы региона Коробейников оставил мандат депутата-списочника от Богдановичского округа и стал участвовать в довыборах от Ирбитского округа. Коробейников, за которого проголосовал 61% избирателей, занял кресло тяжеловесного одномандатника Виктора Шептия, перешедшего в Совет федерации.

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Единоросс из команды свердловского губернатора Евгения Куйвашева Алексей Коробейников 20 сентября официально стал депутатом регионального заксобрания от Ирбитского округа. Он получил мандат легендарного одномандатника Виктора Шептия. «Принес присягу депутата — впереди ждет плодотворная работа. В планах ремонты школ, больниц, дорог и прочего. Реализовать эти проекты поможет командная работа с коллегами на всех уровнях и с самими жителями территории, которую представляю. Буду работать в комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления», — сказал Коробейников корреспонденту URA.RU. Избрание Коробейникова на минувших выборах стало возможным во многом благодаря открытой поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Именно с одобрения главы региона Коробейников оставил мандат депутата-списочника от Богдановичского округа и стал участвовать в довыборах от Ирбитского округа. Коробейников, за которого проголосовал 61% избирателей, занял кресло тяжеловесного одномандатника Виктора Шептия, перешедшего в Совет федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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