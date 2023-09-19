Жители Свердловской области стали получать письма на «Госуслугах» с призывом сообщать о подозрительных беспилотниках через специальное приложение — «Радар». Такое сообщение, в частности, пришло читательнице URA.RU.
«Помогите в борьбе с опасными беспилотниками! В приложении „Радар“ можно сообщить о подозрительных беспилотниках или чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. Вы можете помочь избежать последствий возможных атак», — говорится в письме.
Ранее сообщалось о крупном пожаре возле аэропорта Сочи. Тогда очевидцы сообщали о взрывах и задымлении. По данным telegram-канала Baza, причиной пожара стала атака беспилотника.
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