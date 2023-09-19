Свердловчан призвали помочь в борьбе с беспилотниками. Скрин 20 сентября 2023 в 11:41 Размер текста - 17 + Жители могут сообщать о подозрительных летающих объектах силовикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Свердловской области стали получать письма на «Госуслугах» с призывом сообщать о подозрительных беспилотниках через специальное приложение — «Радар». Такое сообщение, в частности, пришло читательнице URA.RU. «Помогите в борьбе с опасными беспилотниками! В приложении „Радар“ можно сообщить о подозрительных беспилотниках или чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. Вы можете помочь избежать последствий возможных атак», — говорится в письме. Ранее сообщалось о крупном пожаре возле аэропорта Сочи. Тогда очевидцы сообщали о взрывах и задымлении. По данным telegram-канала Baza, причиной пожара стала атака беспилотника. Сообщать о беспилотниках можно через приложение «Радар» Скрин сайта Госуслуги Жители Свердловской области стали получать письма на «Госуслугах» с призывом сообщать о подозрительных беспилотниках через специальное приложение — «Радар». Такое сообщение, в частности, пришло читательнице URA.RU. «Помогите в борьбе с опасными беспилотниками! В приложении „Радар“ можно сообщить о подозрительных беспилотниках или чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. Вы можете помочь избежать последствий возможных атак», — говорится в письме. Ранее сообщалось о крупном пожаре возле аэропорта Сочи. Тогда очевидцы сообщали о взрывах и задымлении. По данным telegram-канала Baza, причиной пожара стала атака беспилотника. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям