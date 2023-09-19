19 сентября 2023

Свердловчан призвали помочь в борьбе с беспилотниками. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , поле, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Жители могут сообщать о подозрительных летающих объектах силовикам Фото:

Жители Свердловской области стали получать письма на «Госуслугах» с призывом сообщать о подозрительных беспилотниках через специальное приложение — «Радар». Такое сообщение, в частности, пришло читательнице URA.RU.

«Помогите в борьбе с опасными беспилотниками! В приложении „Радар“ можно сообщить о подозрительных беспилотниках или чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. Вы можете помочь избежать последствий возможных атак», — говорится в письме.

Ранее сообщалось о крупном пожаре возле аэропорта Сочи. Тогда очевидцы сообщали о взрывах и задымлении. По данным telegram-канала Baza, причиной пожара стала атака беспилотника.

Сообщать о беспилотниках можно через приложение «Радар»
Сообщать о беспилотниках можно через приложение «Радар»

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Жители Свердловской области стали получать письма на «Госуслугах» с призывом сообщать о подозрительных беспилотниках через специальное приложение — «Радар». Такое сообщение, в частности, пришло читательнице URA.RU. «Помогите в борьбе с опасными беспилотниками! В приложении „Радар“ можно сообщить о подозрительных беспилотниках или чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. Вы можете помочь избежать последствий возможных атак», — говорится в письме. Ранее сообщалось о крупном пожаре возле аэропорта Сочи. Тогда очевидцы сообщали о взрывах и задымлении. По данным telegram-канала Baza, причиной пожара стала атака беспилотника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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