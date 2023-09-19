Курганцы жалуются, что класс не закрывают на карантин при отсутствии половины учеников

В школе Кургана класс не посещает больше половины учеников

20 сентября 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Родители учеников волнуются из-за высокой заболеваемости Фото: Анна Майорова © URA.RU В гимназии №47 Кургана класс посещает только одна треть от общего количества учеников. При этом директор образовательной организации не объявляет карантин, рассказала URA.RU мама одного из учеников гимназии. В мэрии Кургана пояснили, что по причине болезни на занятия не ходят менее 20% учеников. «Мой ребенок учится в одном из классов среднего звена гимназии №47. Из 30 учеников на занятия в класс на протяжении недели ходят порядка десяти детей. Почему не объявляют карантин, нам не понятно», — рассказала мама ученика. При этом собеседница предположила, что некоторые из учеников не открыли больничный в поликлинике из-за очередей или по другим причинам. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU ответили, что по информации администрации МБОУ «Гимназия № 47», в классах среднего звена отсутствует менее 20% учащихся по причине заболеваемости. «Руководители общеобразовательных организаций проводят ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся. Руководители своим приказом приостанавливают учебный процесс в очном формате по причине заболеваемости более 20% обучающихся в классе», — говорится в ответе. По состоянию на 19.09.2023 полностью закрытых школ и детских садов в Кургане нет. Частично закрыты классы в шести образовательных организациях. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области растет количество образовательных организаций, частично закрытых на карантин из-за роста ОРВИ среди учащихся. По данным на 19 сентября, в регионе частично закрыты 23 школы и 9 детсадов, лицей для одаренных детей закрыт полностью. В Кургане зафиксировали резкий рост обращений детей с признаками ОРВИ в детскую поликлинику. Ожидать прием на фильтре детям приходится несколько часов, в том числе и на улице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В гимназии №47 Кургана класс посещает только одна треть от общего количества учеников. При этом директор образовательной организации не объявляет карантин, рассказала URA.RU мама одного из учеников гимназии. В мэрии Кургана пояснили, что по причине болезни на занятия не ходят менее 20% учеников. «Мой ребенок учится в одном из классов среднего звена гимназии №47. Из 30 учеников на занятия в класс на протяжении недели ходят порядка десяти детей. Почему не объявляют карантин, нам не понятно», — рассказала мама ученика. При этом собеседница предположила, что некоторые из учеников не открыли больничный в поликлинике из-за очередей или по другим причинам. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU ответили, что по информации администрации МБОУ «Гимназия № 47», в классах среднего звена отсутствует менее 20% учащихся по причине заболеваемости. «Руководители общеобразовательных организаций проводят ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся. Руководители своим приказом приостанавливают учебный процесс в очном формате по причине заболеваемости более 20% обучающихся в классе», — говорится в ответе. По состоянию на 19.09.2023 полностью закрытых школ и детских садов в Кургане нет. Частично закрыты классы в шести образовательных организациях. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области растет количество образовательных организаций, частично закрытых на карантин из-за роста ОРВИ среди учащихся. По данным на 19 сентября, в регионе частично закрыты 23 школы и 9 детсадов, лицей для одаренных детей закрыт полностью. В Кургане зафиксировали резкий рост обращений детей с признаками ОРВИ в детскую поликлинику. Ожидать прием на фильтре детям приходится несколько часов, в том числе и на улице.