19 сентября 2023
18 сентября 2023

В ЯНАО умер подследственный, причастный к коррупционному скандалу в школах. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Североуральск, каталка, смерть, морг, больница
Умер экс-завхоз, причастный к коррупционному скандалу в Салехарде Фото:
новость из сюжета
В школах Салехарда вскрылась мошенническая схема

Один из фигурантов коррупционного скандала в ЯНАО, задержанный силовиками летом, скончался во время следственных действий. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах региона.

«Задержанный летом фигурант, замешанный в махинациях с госконтрактами в школах Салехарда умер. На момент задержания он уже больше полугода не работал в школе», — сообщил собеседник корреспонденту агентства.

Корреспондент агентства отправил запрос в СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде летом было возбуждено уголовное дело по факту нарушения законодательства о закупках. К коррупционной схеме оказался причастен завхоз одной из школ города, который подозревался в получении взятки от подрядчика. На сегодняшний день в деле появились новые фигуранты, под подозрением находятся три завхоза и бизнесмен, который давал им взятки.

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Один из фигурантов коррупционного скандала в ЯНАО, задержанный силовиками летом, скончался во время следственных действий. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах региона. «Задержанный летом фигурант, замешанный в махинациях с госконтрактами в школах Салехарда умер. На момент задержания он уже больше полугода не работал в школе», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Корреспондент агентства отправил запрос в СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде летом было возбуждено уголовное дело по факту нарушения законодательства о закупках. К коррупционной схеме оказался причастен завхоз одной из школ города, который подозревался в получении взятки от подрядчика. На сегодняшний день в деле появились новые фигуранты, под подозрением находятся три завхоза и бизнесмен, который давал им взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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