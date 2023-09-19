В ЯНАО умер подследственный, причастный к коррупционному скандалу в школах. Инсайд

20 сентября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Умер экс-завхоз, причастный к коррупционному скандалу в Салехарде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В школах Салехарда вскрылась мошенническая схема Один из фигурантов коррупционного скандала в ЯНАО, задержанный силовиками летом, скончался во время следственных действий. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах региона. «Задержанный летом фигурант, замешанный в махинациях с госконтрактами в школах Салехарда умер. На момент задержания он уже больше полугода не работал в школе», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Корреспондент агентства отправил запрос в СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде летом было возбуждено уголовное дело по факту нарушения законодательства о закупках. К коррупционной схеме оказался причастен завхоз одной из школ города, который подозревался в получении взятки от подрядчика. На сегодняшний день в деле появились новые фигуранты, под подозрением находятся три завхоза и бизнесмен, который давал им взятки.

Один из фигурантов коррупционного скандала в ЯНАО, задержанный силовиками летом, скончался во время следственных действий. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах региона. «Задержанный летом фигурант, замешанный в махинациях с госконтрактами в школах Салехарда умер. На момент задержания он уже больше полугода не работал в школе», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Корреспондент агентства отправил запрос в СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде летом было возбуждено уголовное дело по факту нарушения законодательства о закупках. К коррупционной схеме оказался причастен завхоз одной из школ города, который подозревался в получении взятки от подрядчика. На сегодняшний день в деле появились новые фигуранты, под подозрением находятся три завхоза и бизнесмен, который давал им взятки.