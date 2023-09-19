Прибыль владельца сети «К&Б» из Челябинска превысила показатели конкурентов

Forbes: прибыль владельца сети «К&Б» превысила показатель крупнейших конкурентов

Прибыльность сети «К&Б» оказалась в 2022 году самой высокой в продуктовом ритейле Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Консолидированная прибыль собственника сети «Красное и белое» из Челябинска, компании «Меркурий Ритейл Холдинг», в 2022 году превысила 48,2 млрд рублей. Этот показатель выше аналогичных у X5 Group и «Магнита».

«Владелец сетей „Красное и белое“ и „Бристоль“ стал самым прибыльным ретейлером России. Чистая прибыль группы „Меркурий Ритейл Холдинг“ по итогам 2022 года превысила 48 млрд рублей», — сообщил Forbes.

Одновременно оборот владельца бывшей челябинской сети в 2,5 раза меньше, чем у лидеров продуктовой розницы «Тандера» и X5 Group. Анализ ситуации показал высокую маржинальность бизнеса алкомаркетов.

Авторы статьи в Forbes подсчитали, что при консолидированной прибыли в объеме 48,2 млрд рублей общая прибыль компаний в структуре алкогольного холдинга в 2020 году составила 29,3 млрд рублей, в 2021 году она увеличилась на треть, составил 42,3 млрд, в 2022 году достигла уровня в 55,1 млрд рублей.

Авторы публикации привели для сравнения данные X5 Group, владеющего «Пятерочкой» и «Перекрестком». В 2022 году холдинг получил чистую прибыль в размере 45,2 млрд рублей. Чистая прибыль «Магнита» в 2022 году сократилась на 42%, достигнув 27,9 млрд рублей.

«Меркурий Ритейл Холдинга» с уставным капиталом в 73,5 млрд рублей был создан в конце 2022 года. Основателю «Красного и белого», челябинцу Сергею Студенникову принадлежит в компании, согласно СБИС, 45% долей основанной компании, его супруге Елене Соболевой — 4%. В феврале новая организация стала учредителем целого ряда фирм, входящих в состав бизнеса.