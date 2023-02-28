В структуре сети «Красное&Белое» произошли изменения. Скрин

28 февраля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

В структуре бизнеса сети «Красное и белое» произошли существенные перемены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В структуре алкосети «Красное&Белое», основанной в Челябинской области, произошли серьезные изменения. В состав учредителей целого ряда юрлиц введена новая компания «Меркурий Ритейл Холдинг», созданная в конце 2022 года и зарегистрированная в Москве. Согласно сервису СБИС, «Меркурий Ритейл Холдинг» стал владельцем 100% долей таких фирм как «Альбион-2002», «Альфа-М», «Оазис», «Абсолют» и других, всего 21 компания. Во всех компаниях «Меркурий Ритейл Холдинг» владеет долей в 100% актива. Ранее доли принадлежали основателю сети «Красное&Белое» Сергею Студенникову, его супруге Елене Соболевой, а также деловым партнерам, появившимся после слияния «К&Б» с сетями «Бристоль» и «Дикси». «Меркурий Ритейл Холдинг» с уставным капиталом в 73,5 млрд рублей зарегистрирован в Пресненском округе столицы 29 декабря 2022. В этот холдинг вошли активы компании «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед», действующей на Кипре. 44% «Меркурий Ритейл Холдинг» принадлежит Студенникову, 4% — его супруге Елене Соболевой, 37% и 8% долей имеют бенефициары сети «Дикси» Игорь Кесаев и Сергей Кациев. 3% холдинга принадлежит Владимиру Туганову, 2% — Игорю Дзуцеву, по 1% — Юрию Халтурину и Александру Кобзеву. На запрос URA.RU в пресс-службу сети «Красное&Белое», ответа на момент публикации не поступило. Сама сеть специализируется на продаже спиртных напитков и берет свое начало из Копейска Челябинской области. В 2006 году здесь открылась первая торговая точка. К настоящему моменту сеть насчитывает 13 тысяч магазинов. По данным Forbes за 2021 год, состояние Студенникова составило 1,8 млрд долларов США. В январе 2023 Студенников и его супруга Елена Соболева получили инвестиционное гражданство в Черногории. Документ появился на сайте Черногорского центра гражданского образования. Магазины сети «Красное&Белое» имеются в большинстве российских регионов. «Меркурий Ритейл Холдинг» стал учредителем 19 компаний Скрин: сервис СБИС Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В структуре алкосети «Красное&Белое», основанной в Челябинской области, произошли серьезные изменения. В состав учредителей целого ряда юрлиц введена новая компания «Меркурий Ритейл Холдинг», созданная в конце 2022 года и зарегистрированная в Москве. Согласно сервису СБИС, «Меркурий Ритейл Холдинг» стал владельцем 100% долей таких фирм как «Альбион-2002», «Альфа-М», «Оазис», «Абсолют» и других, всего 21 компания. Во всех компаниях «Меркурий Ритейл Холдинг» владеет долей в 100% актива. Ранее доли принадлежали основателю сети «Красное&Белое» Сергею Студенникову, его супруге Елене Соболевой, а также деловым партнерам, появившимся после слияния «К&Б» с сетями «Бристоль» и «Дикси». «Меркурий Ритейл Холдинг» с уставным капиталом в 73,5 млрд рублей зарегистрирован в Пресненском округе столицы 29 декабря 2022. В этот холдинг вошли активы компании «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед», действующей на Кипре. 44% «Меркурий Ритейл Холдинг» принадлежит Студенникову, 4% — его супруге Елене Соболевой, 37% и 8% долей имеют бенефициары сети «Дикси» Игорь Кесаев и Сергей Кациев. 3% холдинга принадлежит Владимиру Туганову, 2% — Игорю Дзуцеву, по 1% — Юрию Халтурину и Александру Кобзеву. На запрос URA.RU в пресс-службу сети «Красное&Белое», ответа на момент публикации не поступило. Сама сеть специализируется на продаже спиртных напитков и берет свое начало из Копейска Челябинской области. В 2006 году здесь открылась первая торговая точка. К настоящему моменту сеть насчитывает 13 тысяч магазинов. По данным Forbes за 2021 год, состояние Студенникова составило 1,8 млрд долларов США. В январе 2023 Студенников и его супруга Елена Соболева получили инвестиционное гражданство в Черногории. Документ появился на сайте Черногорского центра гражданского образования. Магазины сети «Красное&Белое» имеются в большинстве российских регионов.