Глава оборонного комитета ГД Картаполов: мобилизованные подлежат ротации

21 сентября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Отпуск мобилизованному положен через полгода службы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные, как и другие участники спецоперации на Украине, подлежат ротации. Пока одна часть выполняет боевые задачи, другие — отдыхают. Об этом заявил в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Ротация — это тактический термин. Она осуществляется на тактическом уровне: в подразделениях, в частях. Грубо говоря, две роты выполняют задачи, одна в это время отдыхает. Это не требует каких-то законодательных решений. Ротация проводится в рамках группировок под руководством непосредственных командиров и начальников», — сказал Андрей Картаполов. По его словам, возможность побывать дома у мобилизованных тоже есть. «В соответствии с решением президента, каждому военнослужащему сегодня за шесть месяцев, прослуженных в зоне спецоперации, положено две недели отпуска без учета времени, выделяемого на дорогу. Есть те направления, где это проще организовать, есть, где сложнее, но наше командование всем этим занимается. У контрактника — это отпуск, который положен раз в году. А для тех, кто был мобилизован, немного другой подход. В целом получается, что у одних — месяц, что у других — месяц практически есть», — объяснил депутат. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Как объяснил ранее Картаполов, мобилизованные не вернутся домой до окончания спецоперации. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина подчеркнула, что государство сейчас взяло под особую защиту семьи военнослужащих, чтобы они могли спокойно выполнять свой воинский долг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные, как и другие участники спецоперации на Украине, подлежат ротации. Пока одна часть выполняет боевые задачи, другие — отдыхают. Об этом заявил в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Ротация — это тактический термин. Она осуществляется на тактическом уровне: в подразделениях, в частях. Грубо говоря, две роты выполняют задачи, одна в это время отдыхает. Это не требует каких-то законодательных решений. Ротация проводится в рамках группировок под руководством непосредственных командиров и начальников», — сказал Андрей Картаполов. По его словам, возможность побывать дома у мобилизованных тоже есть. «В соответствии с решением президента, каждому военнослужащему сегодня за шесть месяцев, прослуженных в зоне спецоперации, положено две недели отпуска без учета времени, выделяемого на дорогу. Есть те направления, где это проще организовать, есть, где сложнее, но наше командование всем этим занимается. У контрактника — это отпуск, который положен раз в году. А для тех, кто был мобилизован, немного другой подход. В целом получается, что у одних — месяц, что у других — месяц практически есть», — объяснил депутат. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Как объяснил ранее Картаполов, мобилизованные не вернутся домой до окончания спецоперации. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина подчеркнула, что государство сейчас взяло под особую защиту семьи военнослужащих, чтобы они могли спокойно выполнять свой воинский долг.