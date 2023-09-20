Глава оборонного комитета ГД Картаполов: мобилизованные подлежат ротации

Мобилизованные, как и другие участники спецоперации на Украине, подлежат ротации. Пока одна часть выполняет боевые задачи, другие — отдыхают. Об этом заявил в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Ротация — это тактический термин. Она осуществляется на тактическом уровне: в подразделениях, в частях. Грубо говоря, две роты выполняют задачи, одна в это время отдыхает. Это не требует каких-то законодательных решений. Ротация проводится в рамках группировок под руководством непосредственных командиров и начальников», — сказал Андрей Картаполов.
По его словам, возможность побывать дома у мобилизованных тоже есть. «В соответствии с решением президента, каждому военнослужащему сегодня за шесть месяцев, прослуженных в зоне спецоперации, положено две недели отпуска без учета времени, выделяемого на дорогу. Есть те направления, где это проще организовать, есть, где сложнее, но наше командование всем этим занимается. У контрактника — это отпуск, который положен раз в году. А для тех, кто был мобилизован, немного другой подход. В целом получается, что у одних — месяц, что у других — месяц практически есть», — объяснил депутат.
В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Как объяснил ранее Картаполов, мобилизованные не вернутся домой до окончания спецоперации. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина подчеркнула, что государство сейчас взяло под особую защиту семьи военнослужащих, чтобы они могли спокойно выполнять свой воинский долг.
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