В Кремле прогнозируют нарастание конфликта между Украиной и Польшей

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле считают, что разногласия между Украиной и ее западными партнерами будут усиливаться Фото:

В Кремле считают, что конфликт между Украиной и Польшей, а также другими европейскими странами будет только нарастать. Как пояснил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, свою «манеру поведения» Киев будет демонстрировать и дальше. Это касается не только конфликтной ситуации, вызванной запретом Польши и ряда других государств на импорт украинского зерна.

«Понятно, что это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Продолжение этих конфликтов впереди. Мы за этим наблюдаем», — заявил Песков.

СМИ сообщают, что между Украиной и Польшей усиливается конфликт из-за разногласий относительно экспорта украинского продовольствия. Президент Польши Анджей Дуда ввел запрет на ввоз украинского зерна. Будучи в ООН, он сравнил Украину с утопающим и заявил, что «тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что может просто утопить спасателя». В ответ Киев намерен ввести эмбарго на ввоз в страну польских яблок.

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В Кремле считают, что конфликт между Украиной и Польшей, а также другими европейскими странами будет только нарастать. Как пояснил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, свою «манеру поведения» Киев будет демонстрировать и дальше. Это касается не только конфликтной ситуации, вызванной запретом Польши и ряда других государств на импорт украинского зерна. «Понятно, что это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Продолжение этих конфликтов впереди. Мы за этим наблюдаем», — заявил Песков. СМИ сообщают, что между Украиной и Польшей усиливается конфликт из-за разногласий относительно экспорта украинского продовольствия. Президент Польши Анджей Дуда ввел запрет на ввоз украинского зерна. Будучи в ООН, он сравнил Украину с утопающим и заявил, что «тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что может просто утопить спасателя». В ответ Киев намерен ввести эмбарго на ввоз в страну польских яблок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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