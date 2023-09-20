В Кремле прогнозируют нарастание конфликта между Украиной и Польшей

20 сентября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

В Кремле считают, что разногласия между Украиной и ее западными партнерами будут усиливаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле считают, что конфликт между Украиной и Польшей, а также другими европейскими странами будет только нарастать. Как пояснил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, свою «манеру поведения» Киев будет демонстрировать и дальше. Это касается не только конфликтной ситуации, вызванной запретом Польши и ряда других государств на импорт украинского зерна. «Понятно, что это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Продолжение этих конфликтов впереди. Мы за этим наблюдаем», — заявил Песков. СМИ сообщают, что между Украиной и Польшей усиливается конфликт из-за разногласий относительно экспорта украинского продовольствия. Президент Польши Анджей Дуда ввел запрет на ввоз украинского зерна. Будучи в ООН, он сравнил Украину с утопающим и заявил, что «тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что может просто утопить спасателя». В ответ Киев намерен ввести эмбарго на ввоз в страну польских яблок.

В Кремле считают, что конфликт между Украиной и Польшей, а также другими европейскими странами будет только нарастать. Как пояснил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, свою «манеру поведения» Киев будет демонстрировать и дальше. Это касается не только конфликтной ситуации, вызванной запретом Польши и ряда других государств на импорт украинского зерна. «Понятно, что это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Продолжение этих конфликтов впереди. Мы за этим наблюдаем», — заявил Песков. СМИ сообщают, что между Украиной и Польшей усиливается конфликт из-за разногласий относительно экспорта украинского продовольствия. Президент Польши Анджей Дуда ввел запрет на ввоз украинского зерна. Будучи в ООН, он сравнил Украину с утопающим и заявил, что «тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что может просто утопить спасателя». В ответ Киев намерен ввести эмбарго на ввоз в страну польских яблок.