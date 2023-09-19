19 сентября 2023

Украина придумала ответ Польше на запрет ввозить зерно

Rzeczpospolita: Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры
© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ «Лента». Магнитогорск, продукты, яблоки, еда
Украина запрещает ввоз польских яблок в ответ на зерновое эмбарго Фото:

Украина собирается уже в ближайшие дни ввести запрет ни импорт польских яблок и помидоров в ответ на зерновое эмбарго. Об этом сообщает польская пресса.

«Украина может ввести эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши в течение нескольких следующих дней», — пишет Rzeczpospolita, ссылаясь на слова замминистра экономики Украины Тарасом Качкой. Запрет будет ответом на польское зерновое эмбарго.

Ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил о том, что его страна не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна, напоминает MK.RU. Польша объявила о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна вопреки мнению Еврокомиссии, передает RT.

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Украина собирается уже в ближайшие дни ввести запрет ни импорт польских яблок и помидоров в ответ на зерновое эмбарго. Об этом сообщает польская пресса. «Украина может ввести эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши в течение нескольких следующих дней», — пишет Rzeczpospolita, ссылаясь на слова замминистра экономики Украины Тарасом Качкой. Запрет будет ответом на польское зерновое эмбарго. Ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил о том, что его страна не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна, напоминает MK.RU. Польша объявила о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна вопреки мнению Еврокомиссии, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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