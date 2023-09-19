Украина придумала ответ Польше на запрет ввозить зерно Rzeczpospolita: Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры 20 сентября 2023 в 04:42 Размер текста - 17 + Украина запрещает ввоз польских яблок в ответ на зерновое эмбарго Фото: Илья Московец © URA.RU Украина собирается уже в ближайшие дни ввести запрет ни импорт польских яблок и помидоров в ответ на зерновое эмбарго. Об этом сообщает польская пресса. «Украина может ввести эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши в течение нескольких следующих дней», — пишет Rzeczpospolita, ссылаясь на слова замминистра экономики Украины Тарасом Качкой. Запрет будет ответом на польское зерновое эмбарго. Ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил о том, что его страна не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна, напоминает MK.RU. Польша объявила о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна вопреки мнению Еврокомиссии, передает RT. Украина собирается уже в ближайшие дни ввести запрет ни импорт польских яблок и помидоров в ответ на зерновое эмбарго. Об этом сообщает польская пресса. «Украина может ввести эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши в течение нескольких следующих дней», — пишет Rzeczpospolita, ссылаясь на слова замминистра экономики Украины Тарасом Качкой. Запрет будет ответом на польское зерновое эмбарго. Ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил о том, что его страна не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна, напоминает MK.RU. Польша объявила о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна вопреки мнению Еврокомиссии, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям