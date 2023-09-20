Силовики раскрыли детали гибели двухлетней девочки в ванной в Екатеринбурге

Двухлетняя девочка из Екатеринбурга могла утонуть из-за закрытого слива в ванной
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Двухлетняя девочка утонула, пока матери не было рядом Фото:

Утопление двухлетней девочки в квартире на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге могло произойти из-за того, что девочка самостоятельно закрыла отверстие для слива воды. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

«Установлено, что девочка воспитывалась в неполной семье матерью, с биологическим отцом отношения не поддерживались. На учете семья не состояла. Мать погибшей предварительно пояснила, что оставила ребенка играть в ванной с открытым сливом и не предполагала, что ребенок сможет утонуть. Однако, предположительно, девочка смогла закрыть сливное отверстие и ванна наполнилась, что и привело к трагедии», — рассказали в полиции.

По факту трагедии, которая произошла днем 19 сентября, следователи СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». «Выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Осуществлен осмотр места происшествия, проводятся допросы, необходимые экспертные исследования, истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия», — отметили в СК.

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Утопление двухлетней девочки в квартире на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге могло произойти из-за того, что девочка самостоятельно закрыла отверстие для слива воды. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Установлено, что девочка воспитывалась в неполной семье матерью, с биологическим отцом отношения не поддерживались. На учете семья не состояла. Мать погибшей предварительно пояснила, что оставила ребенка играть в ванной с открытым сливом и не предполагала, что ребенок сможет утонуть. Однако, предположительно, девочка смогла закрыть сливное отверстие и ванна наполнилась, что и привело к трагедии», — рассказали в полиции. По факту трагедии, которая произошла днем 19 сентября, следователи СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». «Выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Осуществлен осмотр места происшествия, проводятся допросы, необходимые экспертные исследования, истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия», — отметили в СК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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