19 сентября 2023

Тюменцев возмутило повышение цен на тарифы МТС

Компания МТС сообщила тюменским пользователям о повышении цен на тарифы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 4. Нижневартовск, сотовая связь, мтс, тариф
Цена на тарифы в Тюмени изменятся с 28 сентября Фото:

Жители Тюмени недовольны повышением цен на ряд тарифов копании МТС. Об этом они сообщили агентству URA.RU. По их словам, оповещение об изменении стоимости абоненты стали получать посредством смс.

«МТС прислали сообщение о том, что с 28 сентября повысят стоимость моего тарифа. При этом оставляют издевательскую приписку о том, что, несмотря на изменение стоимости, тариф все равно останется выгодным. При этом у меня и так ежемесячная плата 450 рублей, а станет еще больше», — рассказала тюменка.

Другой житель города Тюмени, также получивший смс-оповещение от оператора, сообщил, что его тариф станет дороже на 35 рублей. По словам мужчины, он собирается сменить компанию и перейти к другому оператору.

В пресс-службе МТС сообщили о том, что увеличение абонентской платы — необходимая мера. «Незначительный рост абонентской платы обусловлен увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры», — рассказали в компании.

Агентство направило запрос в региональное управление ФАС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что ФАС проверяет МТС из-за введения платной услуги раздачи интернета с мобильных устройств. ФАС установила, что операторы налагают несправедливые условия на своих абонентов, взимая плату за раздачу интернет-трафика.

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Жители Тюмени недовольны повышением цен на ряд тарифов копании МТС. Об этом они сообщили агентству URA.RU. По их словам, оповещение об изменении стоимости абоненты стали получать посредством смс. «МТС прислали сообщение о том, что с 28 сентября повысят стоимость моего тарифа. При этом оставляют издевательскую приписку о том, что, несмотря на изменение стоимости, тариф все равно останется выгодным. При этом у меня и так ежемесячная плата 450 рублей, а станет еще больше», — рассказала тюменка. Другой житель города Тюмени, также получивший смс-оповещение от оператора, сообщил, что его тариф станет дороже на 35 рублей. По словам мужчины, он собирается сменить компанию и перейти к другому оператору. В пресс-службе МТС сообщили о том, что увеличение абонентской платы — необходимая мера. «Незначительный рост абонентской платы обусловлен увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры», — рассказали в компании. Агентство направило запрос в региональное управление ФАС по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что ФАС проверяет МТС из-за введения платной услуги раздачи интернета с мобильных устройств. ФАС установила, что операторы налагают несправедливые условия на своих абонентов, взимая плату за раздачу интернет-трафика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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