ФАС обязала Мегафон, МТС, Билайн и Теле2 отменить плату за раздачу интернета

18 сентября 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Операторы связи должны отменить платную раздачу интернета со смартфонов, заявили в ФАС Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Операторам связи МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 необходимо отменить плату за раздачу интернета со смартфонов. Об этом завили в федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. «МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств», — сообщается на официальном сайте службы. Там добавили, что в результате рассмотрения обращений абонентов и проведения расследования, ФАС установила, что операторы налагают несправедливые условия на своих абонентов, взимая плату за раздачу интернет-трафика. Компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 были отправлены предупреждения о прекращении такой практики. В случае невыполнения, им грозят дела о нарушении антимонопольного законодательства, заключили в ФАС. Ранее стало известно, что ФАС проверяет МТС из-за введения платной услуги раздачи интернета с мобильных устройств. По данным службы, около 20% пользователей использовали эту функцию и не имеют бесплатной альтернативы.

Операторам связи МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 необходимо отменить плату за раздачу интернета со смартфонов. Об этом завили в федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. «МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств», — сообщается на официальном сайте службы. Там добавили, что в результате рассмотрения обращений абонентов и проведения расследования, ФАС установила, что операторы налагают несправедливые условия на своих абонентов, взимая плату за раздачу интернет-трафика. Компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 были отправлены предупреждения о прекращении такой практики. В случае невыполнения, им грозят дела о нарушении антимонопольного законодательства, заключили в ФАС. Ранее стало известно, что ФАС проверяет МТС из-за введения платной услуги раздачи интернета с мобильных устройств. По данным службы, около 20% пользователей использовали эту функцию и не имеют бесплатной альтернативы.