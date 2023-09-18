ФАС обязала Мегафон, МТС, Билайн и Теле2 отменить плату за раздачу интернета

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Операторы связи должны отменить платную раздачу интернета со смартфонов, заявили в ФАС Фото:

Операторам связи МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 необходимо отменить плату за раздачу интернета со смартфонов. Об этом завили в федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

«МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств», — сообщается на официальном сайте службы. Там добавили, что в результате рассмотрения обращений абонентов и проведения расследования, ФАС установила, что операторы налагают несправедливые условия на своих абонентов, взимая плату за раздачу интернет-трафика.

Компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 были отправлены предупреждения о прекращении такой практики. В случае невыполнения, им грозят дела о нарушении антимонопольного законодательства, заключили в ФАС.

Ранее стало известно, что ФАС проверяет МТС из-за введения платной услуги раздачи интернета с мобильных устройств. По данным службы, около 20% пользователей использовали эту функцию и не имеют бесплатной альтернативы.

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Операторам связи МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 необходимо отменить плату за раздачу интернета со смартфонов. Об этом завили в федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. «МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств», — сообщается на официальном сайте службы. Там добавили, что в результате рассмотрения обращений абонентов и проведения расследования, ФАС установила, что операторы налагают несправедливые условия на своих абонентов, взимая плату за раздачу интернет-трафика. Компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 были отправлены предупреждения о прекращении такой практики. В случае невыполнения, им грозят дела о нарушении антимонопольного законодательства, заключили в ФАС. Ранее стало известно, что ФАС проверяет МТС из-за введения платной услуги раздачи интернета с мобильных устройств. По данным службы, около 20% пользователей использовали эту функцию и не имеют бесплатной альтернативы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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