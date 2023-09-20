Нефтяники договорились с курганскими аграриями, которые не хотели убирать зерно

Новые цены на дизель позволят сделать уборку зерна более рентабельной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители одной из нефтяных компаний снизили цену на дизельное топливо для аграриев Курганской области. Об этом URA.RU сообщили депутаты комитета облдумы по аграрной политике и природным ресурсам. Ранее некоторые аграрии заявляли, что сомневаются в рентабельности уборки урожая в регионе в этом году.

«Мы встречались, решение нашли. Условия более-менее нормальные, что касается солярки. И цена более-менее», — рассказал URA.RU депутат Александр Обласов. Эту информацию агентству подтвердил и депутат Валерий Сусляков.

По словам депутатов, которые возглавляют аграрные компании, сейчас главной угрозой для уборочной кампании может стать плохая погода. «Недавно дождь прошел. Опять выехать не смогли. Что дальше будет — непонятно», — отметил Обласов. «Год очень сложный по погодным условиям, начиная с весны. Усложняет очень уборку, потому что очень высокая влажность зерна. Сушильное оборудование не справляется с необходимыми объемами», — добавил Сусляков.

Из-за роста цен на топливо и низкой стоимости зерна аграрии задумывались об отмене уборки урожая. Ранее нефтяники попросили представителей власти Курганской области отложить встречу, посвященную росту цен на дизельное топливо.