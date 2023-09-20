20 сентября 2023

Нефтяники договорились с курганскими аграриями, которые не хотели убирать зерно

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, зерно
Новые цены на дизель позволят сделать уборку зерна более рентабельной Фото:

Представители одной из нефтяных компаний снизили цену на дизельное топливо для аграриев Курганской области. Об этом URA.RU сообщили депутаты комитета облдумы по аграрной политике и природным ресурсам. Ранее некоторые аграрии заявляли, что сомневаются в рентабельности уборки урожая в регионе в этом году.

«Мы встречались, решение нашли. Условия более-менее нормальные, что касается солярки. И цена более-менее», — рассказал URA.RU депутат Александр Обласов. Эту информацию агентству подтвердил и депутат Валерий Сусляков.

По словам депутатов, которые возглавляют аграрные компании, сейчас главной угрозой для уборочной кампании может стать плохая погода. «Недавно дождь прошел. Опять выехать не смогли. Что дальше будет — непонятно», — отметил Обласов. «Год очень сложный по погодным условиям, начиная с весны. Усложняет очень уборку, потому что очень высокая влажность зерна. Сушильное оборудование не справляется с необходимыми объемами», — добавил Сусляков.

Из-за роста цен на топливо и низкой стоимости зерна аграрии задумывались об отмене уборки урожая. Ранее нефтяники попросили представителей власти Курганской области отложить встречу, посвященную росту цен на дизельное топливо.

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Представители одной из нефтяных компаний снизили цену на дизельное топливо для аграриев Курганской области. Об этом URA.RU сообщили депутаты комитета облдумы по аграрной политике и природным ресурсам. Ранее некоторые аграрии заявляли, что сомневаются в рентабельности уборки урожая в регионе в этом году. «Мы встречались, решение нашли. Условия более-менее нормальные, что касается солярки. И цена более-менее», — рассказал URA.RU депутат Александр Обласов. Эту информацию агентству подтвердил и депутат Валерий Сусляков. По словам депутатов, которые возглавляют аграрные компании, сейчас главной угрозой для уборочной кампании может стать плохая погода. «Недавно дождь прошел. Опять выехать не смогли. Что дальше будет — непонятно», — отметил Обласов. «Год очень сложный по погодным условиям, начиная с весны. Усложняет очень уборку, потому что очень высокая влажность зерна. Сушильное оборудование не справляется с необходимыми объемами», — добавил Сусляков. Из-за роста цен на топливо и низкой стоимости зерна аграрии задумывались об отмене уборки урожая. Ранее нефтяники попросили представителей власти Курганской области отложить встречу, посвященную росту цен на дизельное топливо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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