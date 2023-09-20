В конце рабочего дня мэр Кургана закрыла свою страницу от комментариев

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Мэр Кургана Елена Ситникова временно закрыла комментарии на своем аккаунте после нескольких сотен обращений Фото:

Глава города Кургана Елена Ситникова в конце рабочего дня закрыла свою страницу от комментариев после большого количества обращений от горожан. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что комментарии откроются позже.

«Друзья, вопросов поступило много. Все вопросы вижу, вместе со специалистами обязательно на них ответим», — написала Ситникова на своей странице и закрыла возможность комментирования.

Глава города открыла комментарии для общения с жителями утром 20 сентября. До вечера под постом в соцсети «ВКонтакте» собралось более двухсот обращений от горожан. На некоторые из них реагировала мэр или пресс-служба города. Вопросы касались тем по ЖКХ, благоустройству, транспортной доступности и строительства школ.

Ранее URA.RU писало, что следом за главой Кургана Еленой Ситниковой открыл комментарии в соцсетях мэр Шадринска Антон Мокан. Также сообщалось, что директор курганского депздрава Алексей Сигидаев предложил курганцам добавляться в друзья в соцсети «ВКонтакте». По его словам, принимать заявки он будет только от реальных людей.

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Глава города Кургана Елена Ситникова в конце рабочего дня закрыла свою страницу от комментариев после большого количества обращений от горожан. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что комментарии откроются позже. «Друзья, вопросов поступило много. Все вопросы вижу, вместе со специалистами обязательно на них ответим», — написала Ситникова на своей странице и закрыла возможность комментирования. Глава города открыла комментарии для общения с жителями утром 20 сентября. До вечера под постом в соцсети «ВКонтакте» собралось более двухсот обращений от горожан. На некоторые из них реагировала мэр или пресс-служба города. Вопросы касались тем по ЖКХ, благоустройству, транспортной доступности и строительства школ. Ранее URA.RU писало, что следом за главой Кургана Еленой Ситниковой открыл комментарии в соцсетях мэр Шадринска Антон Мокан. Также сообщалось, что директор курганского депздрава Алексей Сигидаев предложил курганцам добавляться в друзья в соцсети «ВКонтакте». По его словам, принимать заявки он будет только от реальных людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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