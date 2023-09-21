Командир «Русского Легиона»: частичная мобилизация остановила наступление ВСУ

21 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Благодаря мобилизации бойцы из ДНР и ЛНР смогли сделать передышку Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Частичная мобилизация в России позволила остановить наступление ВСУ и организовать собственное. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «Резкое увеличение численности наших войск в результате проведения частичной мобилизации позволило укрепить боеспособность уже действовавших на фронте соединений и частей и создать новые. В результате чего мы сумели остановить крупное наступление ВСУ и попытки прорыва фронта на различных направлениях, на что делали ставку внешние кураторы Украины. Мы даже уже наступаем, возвращая утраченные год назад территории. Все это было бы невозможно без серьезного увеличения численности личного состава», — сказал Сергей Фомченков. Также мобилизованные бойцы смогли заменить военнослужащих с Донбасса, чтобы те смогли отдохнуть впервые за несколько лет, отметил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. «Тяжесть первых месяцев спецоперации ложилась, в том числе на плечи военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик. То есть тех, кто на тот момент воевал уже восемь лет. У них, конечно, опыт большой, но и усталость тоже. Мобилизация, позволила дать отдых, где-то кого-то заменить, временно ротировать. Опять же, мобилизация создала некие резервы», — объяснил эксперт. Также решение мобилизовать граждан помогло снизить разрыв в численности военных, участвующих по обе стороны конфликта. Об этом и о том, с какими проблемами стакнулись во время мобилизации читайте в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частичная мобилизация в России позволила остановить наступление ВСУ и организовать собственное. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «Резкое увеличение численности наших войск в результате проведения частичной мобилизации позволило укрепить боеспособность уже действовавших на фронте соединений и частей и создать новые. В результате чего мы сумели остановить крупное наступление ВСУ и попытки прорыва фронта на различных направлениях, на что делали ставку внешние кураторы Украины. Мы даже уже наступаем, возвращая утраченные год назад территории. Все это было бы невозможно без серьезного увеличения численности личного состава», — сказал Сергей Фомченков. Также мобилизованные бойцы смогли заменить военнослужащих с Донбасса, чтобы те смогли отдохнуть впервые за несколько лет, отметил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. «Тяжесть первых месяцев спецоперации ложилась, в том числе на плечи военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик. То есть тех, кто на тот момент воевал уже восемь лет. У них, конечно, опыт большой, но и усталость тоже. Мобилизация, позволила дать отдых, где-то кого-то заменить, временно ротировать. Опять же, мобилизация создала некие резервы», — объяснил эксперт. Также решение мобилизовать граждан помогло снизить разрыв в численности военных, участвующих по обе стороны конфликта. Об этом и о том, с какими проблемами стакнулись во время мобилизации читайте в материале URA.RU.