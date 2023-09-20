Тюменская налоговая служба готова начать банкротство ООО «Гарант Энерго Строй», которое с 2022 года является одним из ключевых подрядчиков ПАО «Россети» в ХМАО-Югре. О регистрации банкротного иска сообщает электронная картотека арбитражных дел.
«Дело №А70-19989/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Гарант Энерго Строй“, сумма иска не оглашается. В настоящий момент иск зарегистрирован, но пока не принят в работу», — сообщает портал.
По данным СБИС, ООО «Гарант Энерго Строй» имеет в активе 17 исполненных контрактов с АО «Россети Тюмень». Все они связаны с технологическим подключением и строительством распределительных сетей в ХМАО. Так же СБИС сообщает, что у компании в настоящий момент отрицательная рентабельность и есть риск потери независимости.
URA.RU направило запрос в ФНС РФ, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало еще о двух исках, поданных в арбитражный суд тюменскими фискалами.
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