ПАО «Россети» лишится ключевого подрядчика в Тюмени и ХМАО. Скрин

Тюменские налоговики банкротят подрядчика ПАО «Россети»
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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
Тюменская компания «Гарант Энерго Строй» занималась технологическим подключением объектов АО «Россети Тюмень» в ХМАО Фото:

Тюменская налоговая служба готова начать банкротство ООО «Гарант Энерго Строй», которое с 2022 года является одним из ключевых подрядчиков ПАО «Россети» в ХМАО-Югре. О регистрации банкротного иска сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Дело №А70-19989/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Гарант Энерго Строй“, сумма иска не оглашается. В настоящий момент иск зарегистрирован, но пока не принят в работу», — сообщает портал.

По данным СБИС, ООО «Гарант Энерго Строй» имеет в активе 17 исполненных контрактов с АО «Россети Тюмень». Все они связаны с технологическим подключением и строительством распределительных сетей в ХМАО. Так же СБИС сообщает, что у компании в настоящий момент отрицательная рентабельность и есть риск потери независимости.

URA.RU направило запрос в ФНС РФ, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало еще о двух исках, поданных в арбитражный суд тюменскими фискалами.

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Тюменская налоговая служба готова начать банкротство ООО «Гарант Энерго Строй», которое с 2022 года является одним из ключевых подрядчиков ПАО «Россети» в ХМАО-Югре. О регистрации банкротного иска сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-19989/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Гарант Энерго Строй“, сумма иска не оглашается. В настоящий момент иск зарегистрирован, но пока не принят в работу», — сообщает портал. По данным СБИС, ООО «Гарант Энерго Строй» имеет в активе 17 исполненных контрактов с АО «Россети Тюмень». Все они связаны с технологическим подключением и строительством распределительных сетей в ХМАО. Так же СБИС сообщает, что у компании в настоящий момент отрицательная рентабельность и есть риск потери независимости. URA.RU направило запрос в ФНС РФ, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало еще о двух исках, поданных в арбитражный суд тюменскими фискалами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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