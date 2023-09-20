ПАО «Россети» лишится ключевого подрядчика в Тюмени и ХМАО. Скрин

Тюменские налоговики банкротят подрядчика ПАО «Россети»

20 сентября 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Тюменская компания «Гарант Энерго Строй» занималась технологическим подключением объектов АО «Россети Тюмень» в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменская налоговая служба готова начать банкротство ООО «Гарант Энерго Строй», которое с 2022 года является одним из ключевых подрядчиков ПАО «Россети» в ХМАО-Югре. О регистрации банкротного иска сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-19989/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Гарант Энерго Строй“, сумма иска не оглашается. В настоящий момент иск зарегистрирован, но пока не принят в работу», — сообщает портал. По данным СБИС, ООО «Гарант Энерго Строй» имеет в активе 17 исполненных контрактов с АО «Россети Тюмень». Все они связаны с технологическим подключением и строительством распределительных сетей в ХМАО. Так же СБИС сообщает, что у компании в настоящий момент отрицательная рентабельность и есть риск потери независимости. URA.RU направило запрос в ФНС РФ, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало еще о двух исках, поданных в арбитражный суд тюменскими фискалами.

Тюменская налоговая служба готова начать банкротство ООО «Гарант Энерго Строй», которое с 2022 года является одним из ключевых подрядчиков ПАО «Россети» в ХМАО-Югре. О регистрации банкротного иска сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-19989/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Гарант Энерго Строй“, сумма иска не оглашается. В настоящий момент иск зарегистрирован, но пока не принят в работу», — сообщает портал. По данным СБИС, ООО «Гарант Энерго Строй» имеет в активе 17 исполненных контрактов с АО «Россети Тюмень». Все они связаны с технологическим подключением и строительством распределительных сетей в ХМАО. Так же СБИС сообщает, что у компании в настоящий момент отрицательная рентабельность и есть риск потери независимости. URA.RU направило запрос в ФНС РФ, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало еще о двух исках, поданных в арбитражный суд тюменскими фискалами.