Строительный рынок Тюмени избавят от должников. Скрин

Налоговая инспекция Тюменской области банкротит предприятия, задолжавшие бюджету

13 сентября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Две компании, связанные со строительством. получили иски о банкротстве от тюменских налоговиков Фото: Илья Московец © URA.RU Две тюменские компании, связанные со строительством и производством строительных материалов, получили иски от федеральной налоговой службы из-за долгов в бюджет. Такая информация опубликована в электронной картотеке арбитражных дел. «Дела №№ А70-19437/2023 и А70-19338/2023, в обоих случаях истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчики — ООО „Евростройсервис“ и ООО „Строймонтаж“, суммы их долгов не называются. Заявления зарегистрированы в системе., но еще не приняты в работу», — сообщает картотека. По данным системы СБИС, ООО «Евростройсервис» работает в сфере оптовой торговли пиломатериалами, в том числе — строительными. В настоящий момент обязательства в балансе этой компании превышают 100%, а рентабельность находится на отметке ниже нулевой. ООО «Строймонтаж» работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий; у этого предприятия отмечают 100% вероятность задержки платежей и отрицательную рентабельность, сообщает СБИС. URA.RU направило в федеральную налоговую службу запрос с просьбой пояснить ситуацию, возникшую с этими компаниями. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, почему тюменцы стали избавляться от своего бизнеса.

Две тюменские компании, связанные со строительством и производством строительных материалов, получили иски от федеральной налоговой службы из-за долгов в бюджет. Такая информация опубликована в электронной картотеке арбитражных дел. «Дела №№ А70-19437/2023 и А70-19338/2023, в обоих случаях истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчики — ООО „Евростройсервис“ и ООО „Строймонтаж“, суммы их долгов не называются. Заявления зарегистрированы в системе., но еще не приняты в работу», — сообщает картотека. По данным системы СБИС, ООО «Евростройсервис» работает в сфере оптовой торговли пиломатериалами, в том числе — строительными. В настоящий момент обязательства в балансе этой компании превышают 100%, а рентабельность находится на отметке ниже нулевой. ООО «Строймонтаж» работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий; у этого предприятия отмечают 100% вероятность задержки платежей и отрицательную рентабельность, сообщает СБИС. URA.RU направило в федеральную налоговую службу запрос с просьбой пояснить ситуацию, возникшую с этими компаниями. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, почему тюменцы стали избавляться от своего бизнеса.