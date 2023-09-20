The Spectator: Киев забраковал новую партию немецких танков Leopard

21 сентября 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

На Украине зреет недовольство танками Leopard Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев отклонил партию немецких танков Leopard 1 из-за технических неисправностей, поскольку украинским инженерам не хватает навыков для их ремонта. Об этом сообщает британский журнал The Spectator. «К сожалению, для Германии это уже второй раз, когда Украина воротит свой коллективный нос от поставки немецкой бронетехники. И это несмотря на острую потребность в бронетехнике для прорыва линии обороны России», — пишет издание . Журналисты The Spectator отмечают, что если украинцам не хватает навыков и персонала, чтобы справиться с Leopard 1, то они столкнутся с еще более серьезными проблемами при обращении с более совершенным Leopard 2. Неуказанные недостатки «Леопардов» также вызовут серьезные вопросы в Берлине. Ранее первые десять танков Leopard 1, которые Берлин согласился поставить Киеву, украинские власти тоже признали непригодными для участия на передовой. Как передавал МК , Киев уведомил Берлин, что прибывшие в Польшу боевые машины нуждаются в ремонте и у них нет к ним запасных частей. Поставки немецких танков начались весной 2023 года. На Западе ожидали, что это сможет повлиять на ход украинского контрнаступления. Однако сами украинские военные признаются, что разочаровались в немецких танках Leopard.

Киев отклонил партию немецких танков Leopard 1 из-за технических неисправностей, поскольку украинским инженерам не хватает навыков для их ремонта. Об этом сообщает британский журнал The Spectator. «К сожалению, для Германии это уже второй раз, когда Украина воротит свой коллективный нос от поставки немецкой бронетехники. И это несмотря на острую потребность в бронетехнике для прорыва линии обороны России», — пишет издание. Журналисты The Spectator отмечают, что если украинцам не хватает навыков и персонала, чтобы справиться с Leopard 1, то они столкнутся с еще более серьезными проблемами при обращении с более совершенным Leopard 2. Неуказанные недостатки «Леопардов» также вызовут серьезные вопросы в Берлине. Ранее первые десять танков Leopard 1, которые Берлин согласился поставить Киеву, украинские власти тоже признали непригодными для участия на передовой. Как передавал МК, Киев уведомил Берлин, что прибывшие в Польшу боевые машины нуждаются в ремонте и у них нет к ним запасных частей. Поставки немецких танков начались весной 2023 года. На Западе ожидали, что это сможет повлиять на ход украинского контрнаступления. Однако сами украинские военные признаются, что разочаровались в немецких танках Leopard.