Премьер Польши Моравецкий: Варшава перестала вооружать Киев

Польша отказалась проставлять оружие Киеву, так как ей необходимо самой активно вооружаться. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
«Мы уже не передаем Киеву никакого оружия. Мы сейчас сами вооружаемся современными оружием», — заявил Моравецкий телеканалу
Моравецкий отметил, что страна начала активно вооружаться для обеспечения своей защиты. И для Польши в этом вопросе важнее собственные приоритеты.
В Кремле ранее сообщили, что конфликт между Украиной и Польшей, а также другими европейскими странами будет только нарастать. Также президент Польши Анджей Дуда ввел запрет на ввоз украинского зерна и сравнил Украину с утопающим, который «чрезвычайно опасен», потому что пытается утопить тех, кто пытается ему помочь.
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