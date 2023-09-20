Премьер Польши Моравецкий: Варшава перестала вооружать Киев

21 сентября 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

В Польше сделали увеличенные заказы вооружения только для своих нужд Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша отказалась проставлять оружие Киеву, так как ей необходимо самой активно вооружаться. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. «Мы уже не передаем Киеву никакого оружия. Мы сейчас сами вооружаемся современными оружием», — заявил Моравецкий телеканалу Polsat . Моравецкий отметил, что страна начала активно вооружаться для обеспечения своей защиты. И для Польши в этом вопросе важнее собственные приоритеты. В Кремле ранее сообщили, что конфликт между Украиной и Польшей, а также другими европейскими странами будет только нарастать. Также президент Польши Анджей Дуда ввел запрет на ввоз украинского зерна и сравнил Украину с утопающим, который «чрезвычайно опасен», потому что пытается утопить тех, кто пытается ему помочь.

Польша отказалась проставлять оружие Киеву, так как ей необходимо самой активно вооружаться. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. «Мы уже не передаем Киеву никакого оружия. Мы сейчас сами вооружаемся современными оружием», — заявил Моравецкий телеканалу Polsat. Моравецкий отметил, что страна начала активно вооружаться для обеспечения своей защиты. И для Польши в этом вопросе важнее собственные приоритеты. В Кремле ранее сообщили, что конфликт между Украиной и Польшей, а также другими европейскими странами будет только нарастать. Также президент Польши Анджей Дуда ввел запрет на ввоз украинского зерна и сравнил Украину с утопающим, который «чрезвычайно опасен», потому что пытается утопить тех, кто пытается ему помочь.