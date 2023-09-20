20 сентября 2023

Премьер Польши Моравецкий: Варшава перестала вооружать Киев

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Матеуш Моравецкий, stock
В Польше сделали увеличенные заказы вооружения только для своих нужд Фото:
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Польша отказалась проставлять оружие Киеву, так как ей необходимо самой активно вооружаться. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мы уже не передаем Киеву никакого оружия. Мы сейчас сами вооружаемся современными оружием», — заявил Моравецкий телеканалу Polsat.

Моравецкий отметил, что страна начала активно вооружаться для обеспечения своей защиты. И для Польши в этом вопросе важнее собственные приоритеты.

В Кремле ранее сообщили, что конфликт между Украиной и Польшей, а также другими европейскими странами будет только нарастать. Также президент Польши Анджей Дуда ввел запрет на ввоз украинского зерна и сравнил Украину с утопающим, который «чрезвычайно опасен», потому что пытается утопить тех, кто пытается ему помочь.

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Польша отказалась проставлять оружие Киеву, так как ей необходимо самой активно вооружаться. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. «Мы уже не передаем Киеву никакого оружия. Мы сейчас сами вооружаемся современными оружием», — заявил Моравецкий телеканалу Polsat. Моравецкий отметил, что страна начала активно вооружаться для обеспечения своей защиты. И для Польши в этом вопросе важнее собственные приоритеты. В Кремле ранее сообщили, что конфликт между Украиной и Польшей, а также другими европейскими странами будет только нарастать. Также президент Польши Анджей Дуда ввел запрет на ввоз украинского зерна и сравнил Украину с утопающим, который «чрезвычайно опасен», потому что пытается утопить тех, кто пытается ему помочь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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