20 сентября 2023

В России выросли цены на билеты в театры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход перед спектаклем "Сирано де Бержерак" в Театре Драмы. Екатеринбург, уборщица, драмтеатр, сцена, театр
Театры пытаются компенсировать свои расходы Фото:

В России продолжают расти цены на развлечения. Больше всего выросла стоимость билетов на театральные постановки. Об этом сообщили в компаниях «Яндекс афиша», «МТС Live» и Ticketland.

«Билетные агрегаторы зафиксировали рост цен на зрелищные события с начала 2023 года. Больше всего подорожали цены на билеты в театр. В Москве средняя стоимость похода в театр за восемь месяцев с начала 2023 года выросла на 5% до 2 тыс. 614 рублей, а в регионах — на 6% до 784 рублей», — сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные МТС Live, Ticketland и «Яндекс афиша».

С 1 июля вступило в силу предписание департамента культуры Москвы и подведомственные ему театры теперь могут заключать контракты через сервисы-агрегаторы с комиссией не выше 4%. Чтобы компенсировать возможное падение продаж, театрам нужно повышать цены, заявил изданию управляющий партнер аналитического агентства Wanta Group Егор Брус.

Некоторые театры за счет повышения цен стремятся компенсировать расходы. В последние два года подорожали западное светотехническое оборудование и музыкальные инструменты, считает научный сотрудник сектора экономики искусства Государственного института искусствознания Дарья Морозова, слова которой приводят «Ведомости».

А вот на стендап-концерты спрос стал меньше. По оценке сервиса «Яндекс афиша» средняя цена за отчетный период немного снизилась: на 1% до 2 тыс. 400 рублей за билет.

Президент России Владимир Путин наградил актера, режиссера театра и кино, художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского орденом Почета. Об этом сообщается в указе президента РФ.

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В России продолжают расти цены на развлечения. Больше всего выросла стоимость билетов на театральные постановки. Об этом сообщили в компаниях «Яндекс афиша», «МТС Live» и Ticketland. «Билетные агрегаторы зафиксировали рост цен на зрелищные события с начала 2023 года. Больше всего подорожали цены на билеты в театр. В Москве средняя стоимость похода в театр за восемь месяцев с начала 2023 года выросла на 5% до 2 тыс. 614 рублей, а в регионах — на 6% до 784 рублей», — сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные МТС Live, Ticketland и «Яндекс афиша». С 1 июля вступило в силу предписание департамента культуры Москвы и подведомственные ему театры теперь могут заключать контракты через сервисы-агрегаторы с комиссией не выше 4%. Чтобы компенсировать возможное падение продаж, театрам нужно повышать цены, заявил изданию управляющий партнер аналитического агентства Wanta Group Егор Брус. Некоторые театры за счет повышения цен стремятся компенсировать расходы. В последние два года подорожали западное светотехническое оборудование и музыкальные инструменты, считает научный сотрудник сектора экономики искусства Государственного института искусствознания Дарья Морозова, слова которой приводят «Ведомости». А вот на стендап-концерты спрос стал меньше. По оценке сервиса «Яндекс афиша» средняя цена за отчетный период немного снизилась: на 1% до 2 тыс. 400 рублей за билет. Президент России Владимир Путин наградил актера, режиссера театра и кино, художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского орденом Почета. Об этом сообщается в указе президента РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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