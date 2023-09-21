Политолог оценил шансы Пашиняна остаться у власти после капитуляции Карабаха

Политолог Рудаков: у Пашиняна мало шансов остаться у власти
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Пашинян пытается снять с себя ответственность, считает политолог Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна мало шансов на сохранение власти в стране после капитуляции Нагорного Карабаха. Об этом сообщил политолог Александр Рудаков.

«Пашиняну вряд ли удастся сохранить власть, но стоящие за ним политические силы никуда не денутся. Сейчас Никол Пашинян и его соратники обвиняют в происходящем Россию, чей миротворческий контингент присутствует на территории Карабаха», — заявил Рудаков в беседе с «Ридус». Он отметил, что армянская власть пытается переложить с себя ответственность и ввести в заблуждение население страны.

По словам Рудакова, Армения находится в состоянии турбулентности. Эксперт подчеркнул, что пока трудно сделать прогноз о том, кто может заменить нынешнего премьер-министра страны.

Ранее Никол Пашинян заявил, что официальные представители Армении не принимали участие в переговорах о прекращении огня между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. МВД Армении заявило, что в стране обсуждают способы эвакуации соотечественников из зоны конфликта в Карабахе.

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У премьер-министра Армении Никола Пашиняна мало шансов на сохранение власти в стране после капитуляции Нагорного Карабаха. Об этом сообщил политолог Александр Рудаков. «Пашиняну вряд ли удастся сохранить власть, но стоящие за ним политические силы никуда не денутся. Сейчас Никол Пашинян и его соратники обвиняют в происходящем Россию, чей миротворческий контингент присутствует на территории Карабаха», — заявил Рудаков в беседе с «Ридус». Он отметил, что армянская власть пытается переложить с себя ответственность и ввести в заблуждение население страны. По словам Рудакова, Армения находится в состоянии турбулентности. Эксперт подчеркнул, что пока трудно сделать прогноз о том, кто может заменить нынешнего премьер-министра страны. Ранее Никол Пашинян заявил, что официальные представители Армении не принимали участие в переговорах о прекращении огня между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. МВД Армении заявило, что в стране обсуждают способы эвакуации соотечественников из зоны конфликта в Карабахе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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