20 сентября 2023

МВД Армении: Ереван готовится к приему беженцев Карабаха

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
В Ереване решают вопрос с беженцами из Карабаха Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении обсуждают способы эвакуации соотечественников из зоны конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в МВД страны.

«Идут межведомственные обсуждения относительно возможного въезда наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению. Вопросом занимается служба миграции и гражданства МВД», — пояснили в ведомстве, сообщение опубликовано на официальном сайте.

При содействии миротворческого контингента РФ 20 сентября в регионе была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Российские миротворцы эвакуировали более трех тысяч жителей Карабаха, передает RT. По словам президента России Владимира Путина, они делают все, чтобы защитить гражданское население. Миротворцы выступят посредниками на предстоящих переговорах по Карабаху 21 сентября.

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В Армении обсуждают способы эвакуации соотечественников из зоны конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в МВД страны. «Идут межведомственные обсуждения относительно возможного въезда наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению. Вопросом занимается служба миграции и гражданства МВД», — пояснили в ведомстве, сообщение опубликовано на официальном сайте. При содействии миротворческого контингента РФ 20 сентября в регионе была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Российские миротворцы эвакуировали более трех тысяч жителей Карабаха, передает RT. По словам президента России Владимира Путина, они делают все, чтобы защитить гражданское население. Миротворцы выступят посредниками на предстоящих переговорах по Карабаху 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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