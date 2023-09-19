19 сентября 2023

В пермской глубинке переизбрали председателя Думы

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, совещание, вкс, кресло губернатора пермского края, место спикера, рабочее место губернатора
Решение о переизбрании приняли депутаты на первом заседании Думы Фото:

В Оханске (Пермский край) переизбран председатель местной Думы. Андрея Зубрикова вновь выбрали местные депутаты на первом заседании.

«20 сентября на первом заседании Думы Оханского района переизбран Андрей Зубриков», — сообщает telegram-канал «На местах». Также Зубрикова делегировали в состав Совета представительных органов муниципальных образований региона.

Зубриков окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Сейчас он возглавляет Оханское управление Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».

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В Оханске (Пермский край) переизбран председатель местной Думы. Андрея Зубрикова вновь выбрали местные депутаты на первом заседании. «20 сентября на первом заседании Думы Оханского района переизбран Андрей Зубриков», — сообщает telegram-канал «На местах». Также Зубрикова делегировали в состав Совета представительных органов муниципальных образований региона. Зубриков окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Сейчас он возглавляет Оханское управление Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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