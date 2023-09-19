В пермской глубинке переизбрали председателя Думы

Решение о переизбрании приняли депутаты на первом заседании Думы
В Оханске (Пермский край) переизбран председатель местной Думы. Андрея Зубрикова вновь выбрали местные депутаты на первом заседании.
«20 сентября на первом заседании Думы Оханского района переизбран Андрей Зубриков», — сообщает telegram-канал «На местах». Также Зубрикова делегировали в состав Совета представительных органов муниципальных образований региона.
Зубриков окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Сейчас он возглавляет Оханское управление Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!