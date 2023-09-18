Дума Краснокамска в Пермском крае избрала спикера

19 сентября 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Депутаты решили оставить старого спикера Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) депутаты городского округа избрали председателя думы. Этот пост сохранил Дмитрий Чеплыгин, директор Краснокамского полиграфического комбината. «В Краснокамске переизбран председатель Думы. Им стал Дмитрий Чеплыгин, директор Краснокамского полиграфического комбината», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Чеплыгин впервые был избран спикером в 2021 году. Он является директором ООО «Краснокамский полиграфический комбинат». В 2013 году попадал под уголовное преследование. Чеплыгин один из самых богатых депутатов гордумы Краснокамска.

В Краснокамске (Пермский край) депутаты городского округа избрали председателя думы. Этот пост сохранил Дмитрий Чеплыгин, директор Краснокамского полиграфического комбината. «В Краснокамске переизбран председатель Думы. Им стал Дмитрий Чеплыгин, директор Краснокамского полиграфического комбината», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Чеплыгин впервые был избран спикером в 2021 году. Он является директором ООО «Краснокамский полиграфический комбинат». В 2013 году попадал под уголовное преследование. Чеплыгин один из самых богатых депутатов гордумы Краснокамска.