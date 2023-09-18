18 сентября 2023

Дума Краснокамска в Пермском крае избрала спикера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, документ, кворум, правительство, дума, бюджет, заседание, заксобрание, круглый стол, рассмотрение, голосование
Депутаты решили оставить старого спикера Фото:

В Краснокамске (Пермский край) депутаты городского округа избрали председателя думы. Этот пост сохранил Дмитрий Чеплыгин, директор Краснокамского полиграфического комбината.

«В Краснокамске переизбран председатель Думы. Им стал Дмитрий Чеплыгин, директор Краснокамского полиграфического комбината», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Чеплыгин впервые был избран спикером в 2021 году. Он является директором ООО «Краснокамский полиграфический комбинат». В 2013 году попадал под уголовное преследование. Чеплыгин один из самых богатых депутатов гордумы Краснокамска.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснокамске (Пермский край) депутаты городского округа избрали председателя думы. Этот пост сохранил Дмитрий Чеплыгин, директор Краснокамского полиграфического комбината. «В Краснокамске переизбран председатель Думы. Им стал Дмитрий Чеплыгин, директор Краснокамского полиграфического комбината», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Чеплыгин впервые был избран спикером в 2021 году. Он является директором ООО «Краснокамский полиграфический комбинат». В 2013 году попадал под уголовное преследование. Чеплыгин один из самых богатых депутатов гордумы Краснокамска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...