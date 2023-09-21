Медведев отправил письмо свердловскому губернатору Куйвашеву после выборов

21 сентября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Медведев обратился к Куйвашеву на фоне выборов в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву после прошедших в области выборов. Федеральный политик поблагодарил главу региона за достигнутый результат. «Уверен, что избранные от партии кандидаты будут эффективно и с полной отдачей работать на своем посту, повышая качество жизни людей. Благодарю за четкую слаженную работу во время избирательной кампании», — написал Медведев. Документ имеется в распоряжении URA.RU. В Свердловской области 9 и 10 сентября выбирали 108 депутатов разных уровней. Наиболее крупная кампания прошла в Екатеринбурге, где делили кресла депутатов городской думы. По ее итогам «Единая Россия» взяла 27 мандатов из 35. Вторая по значимости кампания прошла в Ирбитском округе, от которого выбирали депутата регионального заксобрания — там победил единоросс Алексей Коробейников.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву после прошедших в области выборов. Федеральный политик поблагодарил главу региона за достигнутый результат. «Уверен, что избранные от партии кандидаты будут эффективно и с полной отдачей работать на своем посту, повышая качество жизни людей. Благодарю за четкую слаженную работу во время избирательной кампании», — написал Медведев. Документ имеется в распоряжении URA.RU. В Свердловской области 9 и 10 сентября выбирали 108 депутатов разных уровней. Наиболее крупная кампания прошла в Екатеринбурге, где делили кресла депутатов городской думы. По ее итогам «Единая Россия» взяла 27 мандатов из 35. Вторая по значимости кампания прошла в Ирбитском округе, от которого выбирали депутата регионального заксобрания — там победил единоросс Алексей Коробейников.