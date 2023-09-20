На странице главы Кургана Елены Ситниковой в соцсети «ВКонтакте» в обеденное время у граждан пропала возможность писать вопросы и обращения в комментариях к ней под постом. Это заметил корреспондент URA.RU, который просматривал страницу мэра.
«Возможность писать комментарии под постом Ситниковой пропала после 12:00», — передает корреспондент. Предполагается, что это связано с обеденным перерывом.
Ранее URA.RU писало, что глава города открыла комментарии для общения с жителями утром 20 сентября. До вечера под ее постом в соцсети «ВКонтакте» собралось более двухсот обращений от горожан на разные темы. Позже Ситникова закрыла свою страницу от комментариев в конце рабочего дня.
Возможность задать вопрос в комментариях под постом Ситниковой пропала после 12:00
Фото: «ВКонтакте» Елена Ситникова. vk.com/sitnikovaev45?w=wall710189098_866
На странице главы Кургана Елены Ситниковой в соцсети «ВКонтакте» в обеденное время у граждан пропала возможность писать вопросы и обращения в комментариях к ней под постом. Это заметил корреспондент URA.RU, который просматривал страницу мэра. «Возможность писать комментарии под постом Ситниковой пропала после 12:00», — передает корреспондент. Предполагается, что это связано с обеденным перерывом. Ранее URA.RU писало, что глава города открыла комментарии для общения с жителями утром 20 сентября. До вечера под ее постом в соцсети «ВКонтакте» собралось более двухсот обращений от горожан на разные темы. Позже Ситникова закрыла свою страницу от комментариев в конце рабочего дня.