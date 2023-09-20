20 сентября 2023

Мэр Кургана Ситникова закрыла комментарии на обед. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, ситникова елена
После 12:00 у жителей пропала возможность задать вопросы мэру Ситниковой в комментариях Фото:

На странице главы Кургана Елены Ситниковой в соцсети «ВКонтакте» в обеденное время у граждан пропала возможность писать вопросы и обращения в комментариях к ней под постом. Это заметил корреспондент URA.RU, который просматривал страницу мэра.

«Возможность писать комментарии под постом Ситниковой пропала после 12:00», — передает корреспондент. Предполагается, что это связано с обеденным перерывом.

Ранее URA.RU писало, что глава города открыла комментарии для общения с жителями утром 20 сентября. До вечера под ее постом в соцсети «ВКонтакте» собралось более двухсот обращений от горожан на разные темы. Позже Ситникова закрыла свою страницу от комментариев в конце рабочего дня.

Возможность задать вопрос в комментариях под постом Ситниковой пропала после 12:00
Возможность задать вопрос в комментариях под постом Ситниковой пропала после 12:00
Фото:

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На странице главы Кургана Елены Ситниковой в соцсети «ВКонтакте» в обеденное время у граждан пропала возможность писать вопросы и обращения в комментариях к ней под постом. Это заметил корреспондент URA.RU, который просматривал страницу мэра. «Возможность писать комментарии под постом Ситниковой пропала после 12:00», — передает корреспондент. Предполагается, что это связано с обеденным перерывом. Ранее URA.RU писало, что глава города открыла комментарии для общения с жителями утром 20 сентября. До вечера под ее постом в соцсети «ВКонтакте» собралось более двухсот обращений от горожан на разные темы. Позже Ситникова закрыла свою страницу от комментариев в конце рабочего дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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