После 12:00 у жителей пропала возможность задать вопросы мэру Ситниковой в комментариях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На странице главы Кургана Елены Ситниковой в соцсети «ВКонтакте» в обеденное время у граждан пропала возможность писать вопросы и обращения в комментариях к ней под постом. Это заметил корреспондент URA.RU, который просматривал страницу мэра.

«Возможность писать комментарии под постом Ситниковой пропала после 12:00», — передает корреспондент. Предполагается, что это связано с обеденным перерывом.

Ранее URA.RU писало, что глава города открыла комментарии для общения с жителями утром 20 сентября. До вечера под ее постом в соцсети «ВКонтакте» собралось более двухсот обращений от горожан на разные темы. Позже Ситникова закрыла свою страницу от комментариев в конце рабочего дня.