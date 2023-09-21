В тюменском Рощино стремянкой повредили фюзеляж самолета Utair

21 сентября 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании из ХМАО повредили во время обслуживания стоек шасси Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино во время технических работ повредили фюзеляж самолета Boeing, принадлежащий авиакомпании Utair из ХМАО. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «При выполнении плановой работы по перезарядке передней и основной стоек шасси после стравливания давления в стойках произошла просадка ВС BOEING 737-500 — повреждение фюзеляжа стремянкой. Расследование проводит Тюменское МТУ Росавиации», — говорится в сообщении. Сообщается также, что эксплуатацией этого самолета занимается авиакомпания Utair. Ранее URA.RU рассказало о том, как самолетам авиакомпании потребовалось несколько попыток для приземления в аэропортах.

В тюменском аэропорту Рощино во время технических работ повредили фюзеляж самолета Boeing, принадлежащий авиакомпании Utair из ХМАО. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «При выполнении плановой работы по перезарядке передней и основной стоек шасси после стравливания давления в стойках произошла просадка ВС BOEING 737-500 — повреждение фюзеляжа стремянкой. Расследование проводит Тюменское МТУ Росавиации», — говорится в сообщении. Сообщается также, что эксплуатацией этого самолета занимается авиакомпания Utair. Ранее URA.RU рассказало о том, как самолетам авиакомпании потребовалось несколько попыток для приземления в аэропортах.