Европейские депутаты требуют ввести санкции против Азербайджана из-за Карабаха

21 сентября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

За введение санкций против Азербайджана выступили 60 депутатов Европарламента Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Депутаты Европарламента требуют от Евросоюза ввести санкции в отношении президента Азербайджана Ильхама Алиева и «его режима» за проведение операции в Нагорном Карабахе. С соответствующей инициативой выступила французский депутат и глава подкомитета ЕП по обороне Натали Луазо. «Более 60 депутатов Европарламента следуют за мной и требуют, чтобы Европа наложила санкции на режим Ильхама Алиева за его наступление на армянский народ Нагорного Карабаха», — написала Натали Луазо в своем аккаунте в X (Twitter). Депутаты поинтересовались у главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, какие действия Европейский союз будет предпринимать в связи с операцией в Карабахе, которую провел Азербайджан. Ильхам Алиев начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Он подчеркнул, что цели ее будут выполнены в том случае, если армянский народ сложит оружие. На следующий день Алиев объявил о завершении операции в Карабахе и выполнении поставленных целей. В настоящий момент начались переговоры Армении и Азербайджана, сообщает телеканал 360. Завершение операции отдельно обсудили Алиев и глава Турции Реджеп Эрдоган, передает «Национальная служба новостей».

Депутаты Европарламента требуют от Евросоюза ввести санкции в отношении президента Азербайджана Ильхама Алиева и «его режима» за проведение операции в Нагорном Карабахе. С соответствующей инициативой выступила французский депутат и глава подкомитета ЕП по обороне Натали Луазо. «Более 60 депутатов Европарламента следуют за мной и требуют, чтобы Европа наложила санкции на режим Ильхама Алиева за его наступление на армянский народ Нагорного Карабаха», — написала Натали Луазо в своем аккаунте в X (Twitter). Депутаты поинтересовались у главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, какие действия Европейский союз будет предпринимать в связи с операцией в Карабахе, которую провел Азербайджан. Ильхам Алиев начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Он подчеркнул, что цели ее будут выполнены в том случае, если армянский народ сложит оружие. На следующий день Алиев объявил о завершении операции в Карабахе и выполнении поставленных целей. В настоящий момент начались переговоры Армении и Азербайджана, сообщает телеканал 360. Завершение операции отдельно обсудили Алиев и глава Турции Реджеп Эрдоган, передает «Национальная служба новостей».