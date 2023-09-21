Европейские депутаты требуют ввести санкции против Азербайджана из-за Карабаха

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За введение санкций против Азербайджана выступили 60 депутатов Европарламента Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Депутаты Европарламента требуют от Евросоюза ввести санкции в отношении президента Азербайджана Ильхама Алиева и «его режима» за проведение операции в Нагорном Карабахе. С соответствующей инициативой выступила французский депутат и глава подкомитета ЕП по обороне Натали Луазо.

«Более 60 депутатов Европарламента следуют за мной и требуют, чтобы Европа наложила санкции на режим Ильхама Алиева за его наступление на армянский народ Нагорного Карабаха», — написала Натали Луазо в своем аккаунте в X (Twitter). Депутаты поинтересовались у главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, какие действия Европейский союз будет предпринимать в связи с операцией в Карабахе, которую провел Азербайджан.

Ильхам Алиев начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Он подчеркнул, что цели ее будут выполнены в том случае, если армянский народ сложит оружие. На следующий день Алиев объявил о завершении операции в Карабахе и выполнении поставленных целей. В настоящий момент начались переговоры Армении и Азербайджана, сообщает телеканал 360. Завершение операции отдельно обсудили Алиев и глава Турции Реджеп Эрдоган, передает «Национальная служба новостей».

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Депутаты Европарламента требуют от Евросоюза ввести санкции в отношении президента Азербайджана Ильхама Алиева и «его режима» за проведение операции в Нагорном Карабахе. С соответствующей инициативой выступила французский депутат и глава подкомитета ЕП по обороне Натали Луазо. «Более 60 депутатов Европарламента следуют за мной и требуют, чтобы Европа наложила санкции на режим Ильхама Алиева за его наступление на армянский народ Нагорного Карабаха», — написала Натали Луазо в своем аккаунте в X (Twitter). Депутаты поинтересовались у главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, какие действия Европейский союз будет предпринимать в связи с операцией в Карабахе, которую провел Азербайджан. Ильхам Алиев начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Он подчеркнул, что цели ее будут выполнены в том случае, если армянский народ сложит оружие. На следующий день Алиев объявил о завершении операции в Карабахе и выполнении поставленных целей. В настоящий момент начались переговоры Армении и Азербайджана, сообщает телеканал 360. Завершение операции отдельно обсудили Алиев и глава Турции Реджеп Эрдоган, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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