В Кургане изменят график движения автобусов для работников КМЗ

21 сентября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Работникам КМЗ добавят рейсы маршрута №55 в вечернее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для удобства работников Курганского машиностроительного завода изменится график движения маршрута №55 в сторону жилого массива Заозерный. Такое решение принято после мониторинга пассажиропотока и контроля общественного транспорта, следующего через остановки «КМЗ», сообщает пресс-служба администрации города Кургана. «По результатам мониторинга было установлено, что в целом пассажиропоток соответствует интервалам движения транспортных средств. По результатам обследования будет произведена корректировка графика движения маршрута № 55 „Бульвар Солнечный — 1-й мкр-н“ в вечернее время, с целью добавления одного графика движения в период времени с 20:00 до 21:00 часов в направлении жилого массива Заозерный», — говорится в сообщении мэрии. В утреннее время (с 6:30 до 08:00) изменений в движении графа не предполагается. По данным обследования, что количество автобусов и интервал их движения соответствуют сложившемуся пассажиропотоку на направлениях из Заозерного и микрорайона Рябково к КМЗ. Мониторинг проведен специалистами МКУ «Транспортное управление». Особое внимание было уделено рейсам в «часы пик». В августе URA.RU писало о жалобе сотрудников Курганмашзавода на автобусное движение. Работники заявили, что график движения автобусов не соблюдается, и людям сложно после смены уехать домой. Позже работники одного из оборонных заводов Кургана заявили, что теряют премии из-за транспортной реформы. Заводчан штрафуют за опоздания на работу, но они винят в ситуации транспортную реформу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для удобства работников Курганского машиностроительного завода изменится график движения маршрута №55 в сторону жилого массива Заозерный. Такое решение принято после мониторинга пассажиропотока и контроля общественного транспорта, следующего через остановки «КМЗ», сообщает пресс-служба администрации города Кургана. «По результатам мониторинга было установлено, что в целом пассажиропоток соответствует интервалам движения транспортных средств. По результатам обследования будет произведена корректировка графика движения маршрута № 55 „Бульвар Солнечный — 1-й мкр-н“ в вечернее время, с целью добавления одного графика движения в период времени с 20:00 до 21:00 часов в направлении жилого массива Заозерный», — говорится в сообщении мэрии. В утреннее время (с 6:30 до 08:00) изменений в движении графа не предполагается. По данным обследования, что количество автобусов и интервал их движения соответствуют сложившемуся пассажиропотоку на направлениях из Заозерного и микрорайона Рябково к КМЗ. Мониторинг проведен специалистами МКУ «Транспортное управление». Особое внимание было уделено рейсам в «часы пик». В августе URA.RU писало о жалобе сотрудников Курганмашзавода на автобусное движение. Работники заявили, что график движения автобусов не соблюдается, и людям сложно после смены уехать домой. Позже работники одного из оборонных заводов Кургана заявили, что теряют премии из-за транспортной реформы. Заводчан штрафуют за опоздания на работу, но они винят в ситуации транспортную реформу.