На иностранцев, напавших на екатеринбуржца с коляской, завели дело

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Дети. Пенсионеры. Курган, скамейка, детская коляска
Мужчина 17 сентября шел с коляской (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело против троих иностранцев, напавших на прохожего с коляской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

«По итогам проверки следователи по указанию и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковника Анатолия Надбитова завели уголовное дело на мужчин, напавших на прохожего с коляской в Екатеринбурге», — говорится в сообщении ведомства. Силовики продолжают собирать доказательства и опрашивать очевидцев.

Инцидент произошел 17 сентября во дворе на Щербакова. Потасовка началась из-за того, что мужчина сделал замечание парням, которые бросили окурок. Позднее выяснилось, что нападавшие были иностранцами. По словам пострадавшего, на него за день напали четыре раза.

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В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело против троих иностранцев, напавших на прохожего с коляской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «По итогам проверки следователи по указанию и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковника Анатолия Надбитова завели уголовное дело на мужчин, напавших на прохожего с коляской в Екатеринбурге», — говорится в сообщении ведомства. Силовики продолжают собирать доказательства и опрашивать очевидцев. Инцидент произошел 17 сентября во дворе на Щербакова. Потасовка началась из-за того, что мужчина сделал замечание парням, которые бросили окурок. Позднее выяснилось, что нападавшие были иностранцами. По словам пострадавшего, на него за день напали четыре раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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