На иностранцев, напавших на екатеринбуржца с коляской, завели дело

21 сентября 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Мужчина 17 сентября шел с коляской (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело против троих иностранцев, напавших на прохожего с коляской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «По итогам проверки следователи по указанию и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковника Анатолия Надбитова завели уголовное дело на мужчин, напавших на прохожего с коляской в Екатеринбурге», — говорится в сообщении ведомства. Силовики продолжают собирать доказательства и опрашивать очевидцев. Инцидент произошел 17 сентября во дворе на Щербакова. Потасовка началась из-за того, что мужчина сделал замечание парням, которые бросили окурок. Позднее выяснилось, что нападавшие были иностранцами. По словам пострадавшего, на него за день напали четыре раза.

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело против троих иностранцев, напавших на прохожего с коляской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «По итогам проверки следователи по указанию и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковника Анатолия Надбитова завели уголовное дело на мужчин, напавших на прохожего с коляской в Екатеринбурге», — говорится в сообщении ведомства. Силовики продолжают собирать доказательства и опрашивать очевидцев. Инцидент произошел 17 сентября во дворе на Щербакова. Потасовка началась из-за того, что мужчина сделал замечание парням, которые бросили окурок. Позднее выяснилось, что нападавшие были иностранцами. По словам пострадавшего, на него за день напали четыре раза.