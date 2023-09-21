На иностранцев, напавших на екатеринбуржца с коляской, завели дело

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело против троих иностранцев, напавших на прохожего с коляской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
«По итогам проверки следователи по указанию и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковника Анатолия Надбитова завели уголовное дело на мужчин, напавших на прохожего с коляской в Екатеринбурге», — говорится в сообщении ведомства. Силовики продолжают собирать доказательства и опрашивать очевидцев.
Инцидент произошел 17 сентября во дворе на Щербакова. Потасовка началась из-за того, что мужчина сделал замечание парням, которые бросили окурок. Позднее выяснилось, что нападавшие были иностранцами. По словам пострадавшего, на него за день напали четыре раза.
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