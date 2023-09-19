Следователи проверят мужчин, напавших на екатеринбуржца с коляской

Следователи организовали проверку по факту нападения троих мужчин на екатеринбуржца, шедшего с коляской. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
«Следователи начали проверку по избиению группой лиц мужчины, шедшего с коляской по улице в Екатеринбурге. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося. Будут опрошены возможные очевидцы», — пишет telegram-канал «СУ СКР по Свердловской области».
Ранее в Екатеринбурге трое парней набросились на мужчину с коляской, в которой сидела годовалая дочка. Потасовка началась из-за того, что мужчина сделал замечание парням, которые бросили окурок. Полицейские организовали проверку.
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