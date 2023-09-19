Следователи проверят мужчин, напавших на екатеринбуржца с коляской

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Дети. Пенсионеры. Курган, скамейка, детская коляска
Мужчина гулял с детьми (архивное фото) Фото:

Следователи организовали проверку по факту нападения троих мужчин на екатеринбуржца, шедшего с коляской. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Следователи начали проверку по избиению группой лиц мужчины, шедшего с коляской по улице в Екатеринбурге. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося. Будут опрошены возможные очевидцы», — пишет telegram-канал «СУ СКР по Свердловской области».

Ранее в Екатеринбурге трое парней набросились на мужчину с коляской, в которой сидела годовалая дочка. Потасовка началась из-за того, что мужчина сделал замечание парням, которые бросили окурок. Полицейские организовали проверку.

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Следователи организовали проверку по факту нападения троих мужчин на екатеринбуржца, шедшего с коляской. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Следователи начали проверку по избиению группой лиц мужчины, шедшего с коляской по улице в Екатеринбурге. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося. Будут опрошены возможные очевидцы», — пишет telegram-канал «СУ СКР по Свердловской области». Ранее в Екатеринбурге трое парней набросились на мужчину с коляской, в которой сидела годовалая дочка. Потасовка началась из-за того, что мужчина сделал замечание парням, которые бросили окурок. Полицейские организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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