Курганские аграрии хотят продать зерно в Казахстан, чтобы окупить уборку урожая

Аграрии считают, что в Казахстане получится продать зерно по более высокой цене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители аграрного бизнеса Курганской области надеются, что Казахстан даст возможность предпринимателям из региона ввезти свое зерно для продажи. Об этом URA.RU сообщил депутат облдумы, председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Возрождение» Александр Обласов.

«Цена на зерно пока очень низкая — на грани себестоимости. Будет надежда, если Казахстан откроют для поставок», — объяснил Обласов.

Он отметил, в Казахстане цена на зерно в рублевом отношении гораздо выше. По его словам, соседняя страна позволяет ввозить зерно, если там возникают проблемы с урожаем. Депутат облдумы, исполнительный директор ООО «Агро — Клевер» Валерий Сусляков в разговоре с URA.RU отметил, что пока никакой конкретики по возможности ввезти зерно в Казахстан нет.

Ранее некоторые местные аграрии задумывались об отмене уборки урожая из-за высокой стоимости дизельного топлива и низких цен на зерно. Позже местным властям удалось договориться с нефтяниками. Сейчас главная угроза для уборочной кампании — непогода.