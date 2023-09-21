Тюменский Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости коронавирусом

В Тюменской области количество заболевших коронавирусом выросло на 30% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Причиной роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Тюменской области является формирование детских и взрослых коллективом. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«Осенний подъем заболеваний ОРВИ и COVID-19 связан с формированием детских и взрослых коллективов. <…> Если обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызывает COVID-19, оставайтесь дома и вызывайте врача», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области количество заболевших коронавирусом выросло на 30%. Специалисты посоветовали носить маску в общественных места и соблюдать личную гигиену. Наиболее эффективным способом защиты от гриппа и коронавируса в Роспотребнадзоре назвали вакцинацию.