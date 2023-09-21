Тюменский Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости коронавирусом

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Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, пцр, тестирование на ковид 19
В Тюменской области количество заболевших коронавирусом выросло на 30% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Причиной роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Тюменской области является формирование детских и взрослых коллективом. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«Осенний подъем заболеваний ОРВИ и COVID-19 связан с формированием детских и взрослых коллективов. <…> Если обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызывает COVID-19, оставайтесь дома и вызывайте врача», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области количество заболевших коронавирусом выросло на 30%. Специалисты посоветовали носить маску в общественных места и соблюдать личную гигиену. Наиболее эффективным способом защиты от гриппа и коронавируса в Роспотребнадзоре назвали вакцинацию.

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Причиной роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Тюменской области является формирование детских и взрослых коллективом. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «Осенний подъем заболеваний ОРВИ и COVID-19 связан с формированием детских и взрослых коллективов. <…> Если обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызывает COVID-19, оставайтесь дома и вызывайте врача», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области количество заболевших коронавирусом выросло на 30%. Специалисты посоветовали носить маску в общественных места и соблюдать личную гигиену. Наиболее эффективным способом защиты от гриппа и коронавируса в Роспотребнадзоре назвали вакцинацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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