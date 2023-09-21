Аналитик объяснил, что даст запрет на вывоз топлива из России

Аналитик Фролов: запрет на вывоз топлива из России ударит по серым экспортерам

21 сентября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз топлива из страны Фото: Александр Елизаров © URA.RU Вводимый правительством РФ запрет на вывоз из страны товарного и дизельного топлива ударит по «серым» экспортерам, что поможет сбалансировать цены. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Ранее правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля. В кабмине мотивировали это решение необходимостью стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, которые резко выросли по всей стране. Так, в Свердловской области цена дизельного топлива у основного поставщика региона составила 76,6 тысячи рублей за тонну, что на 35% дороже, чем в июле. «Запрет касается только „серого“ экспорта, то есть который осуществляется при закупках на внутреннем рынке и, вроде как, с целью поставок на внутренний рынок, но купленные на бирже объемы вывозятся за рубеж. Данный запрет закрывает один из факторов, который внес определенную лепту в текущий ценовой кризис», — сказал Александр Фролов. По его словам, эта тенденция возникала из-за того, что топливо на экспорт и для внутреннего рынка продается по разным ценам, и «серым» экспортерам выгодно вывозить его на иностранные рынки. При этом, отметил аналитик, все действующие контракты на поставки будут исполнены. «Основной экспортный поток у нас сохранится. Страшно было бы затоваривание складов. У нас нет возможности для хранения тех объемов дизельного топлива, которое у нас производится. Мы отправляем за рубеж около 60% топлива, которое выпускается на территории России, потому что у нас нет такого количества потребителей. Мы производим 85 миллионов тонн, а потребляем порядка 40 миллионов тонн. В этом плане запрет на экспорт как таковой был бы неразумным и странным шагом», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вводимый правительством РФ запрет на вывоз из страны товарного и дизельного топлива ударит по «серым» экспортерам, что поможет сбалансировать цены. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Ранее правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля. В кабмине мотивировали это решение необходимостью стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, которые резко выросли по всей стране. Так, в Свердловской области цена дизельного топлива у основного поставщика региона составила 76,6 тысячи рублей за тонну, что на 35% дороже, чем в июле. «Запрет касается только „серого“ экспорта, то есть который осуществляется при закупках на внутреннем рынке и, вроде как, с целью поставок на внутренний рынок, но купленные на бирже объемы вывозятся за рубеж. Данный запрет закрывает один из факторов, который внес определенную лепту в текущий ценовой кризис», — сказал Александр Фролов. По его словам, эта тенденция возникала из-за того, что топливо на экспорт и для внутреннего рынка продается по разным ценам, и «серым» экспортерам выгодно вывозить его на иностранные рынки. При этом, отметил аналитик, все действующие контракты на поставки будут исполнены. «Основной экспортный поток у нас сохранится. Страшно было бы затоваривание складов. У нас нет возможности для хранения тех объемов дизельного топлива, которое у нас производится. Мы отправляем за рубеж около 60% топлива, которое выпускается на территории России, потому что у нас нет такого количества потребителей. Мы производим 85 миллионов тонн, а потребляем порядка 40 миллионов тонн. В этом плане запрет на экспорт как таковой был бы неразумным и странным шагом», — объяснил собеседник агентства.