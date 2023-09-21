Свердловчанин, угрожающий убить себя, поджигал дом экс-супруги

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
Мужчина закрылся в подъезде с пистолетом (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском мужчина, закрывшийся в подъезде с пистолетом и угрожающий убить себя, поджигал дом бывшей супруги. Ей он угрожал больше двух лет, пишут в соцсетях.

«Бывшей жене мужчина угрожал больше двух лет, также он поджигал ее дом», — пишет telegram-канал Ural Mash. Экс-супруга обращалась на него в полицию с 2021 года. Тогда, по данным канала, он облил ее вещи, дом и поджег. В этом пожаре чуть не погибла мать женщины.

Инцидент произошел 21 сентября во дворе дома на Алюминиевой. Мужчине, по одним данным, 82 года, по другим — 42. Он закрылся в подъезде и угрожает убить себя, пытаясь добиться того, чтобы супруга пустила его домой. В соцсетях появились первые кадры с места происшествия.

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В Каменске-Уральском мужчина, закрывшийся в подъезде с пистолетом и угрожающий убить себя, поджигал дом бывшей супруги. Ей он угрожал больше двух лет, пишут в соцсетях. «Бывшей жене мужчина угрожал больше двух лет, также он поджигал ее дом», — пишет telegram-канал Ural Mash. Экс-супруга обращалась на него в полицию с 2021 года. Тогда, по данным канала, он облил ее вещи, дом и поджег. В этом пожаре чуть не погибла мать женщины. Инцидент произошел 21 сентября во дворе дома на Алюминиевой. Мужчине, по одним данным, 82 года, по другим — 42. Он закрылся в подъезде и угрожает убить себя, пытаясь добиться того, чтобы супруга пустила его домой. В соцсетях появились первые кадры с места происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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