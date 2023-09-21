Свердловчанин, угрожающий убить себя, поджигал дом экс-супруги

В Каменске-Уральском мужчина, закрывшийся в подъезде с пистолетом и угрожающий убить себя, поджигал дом бывшей супруги. Ей он угрожал больше двух лет, пишут в соцсетях.
«Бывшей жене мужчина угрожал больше двух лет, также он поджигал ее дом», — пишет telegram-канал Ural Mash. Экс-супруга обращалась на него в полицию с 2021 года. Тогда, по данным канала, он облил ее вещи, дом и поджег. В этом пожаре чуть не погибла мать женщины.
Инцидент произошел 21 сентября во дворе дома на Алюминиевой. Мужчине, по одним данным, 82 года, по другим — 42. Он закрылся в подъезде и угрожает убить себя, пытаясь добиться того, чтобы супруга пустила его домой. В соцсетях появились первые кадры с места происшествия.
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