В Каменске-Уральском мужчина пытается ворваться в квартиру к женщине с сыном

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Мужчина закрылся в подъезде с пистолетом и пытается попасть в квартиру к жене (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском мужчина, который закрылся в подъезде и угрожает убить себя, хочет попасть в квартиру к своей жене. В данный момент она находится дома с 26-летним сыном, пишут в соцсетях.

«Несмотря на ОМОН у дома в Каменске-Уральском, мужчина пытается ворваться в квартиру, в котором находится его жена и ее 26-летний сын», — пишет telegram-канал Shot. Его жена на днях подала заявление на развод.

Мужчина, предположительно, вооружившись пистолетом заперся в подъезде в Каменске-Уральском 21 сентября. Он угрожает убить себя, если супруга не пустит его домой. По данным telegram-каналов, мужчине 42 года, он часто избивал свою жену. Также в соцсетях появились первые кадры с места событий.

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В Каменске-Уральском мужчина, который закрылся в подъезде и угрожает убить себя, хочет попасть в квартиру к своей жене. В данный момент она находится дома с 26-летним сыном, пишут в соцсетях. «Несмотря на ОМОН у дома в Каменске-Уральском, мужчина пытается ворваться в квартиру, в котором находится его жена и ее 26-летний сын», — пишет telegram-канал Shot. Его жена на днях подала заявление на развод. Мужчина, предположительно, вооружившись пистолетом заперся в подъезде в Каменске-Уральском 21 сентября. Он угрожает убить себя, если супруга не пустит его домой. По данным telegram-каналов, мужчине 42 года, он часто избивал свою жену. Также в соцсетях появились первые кадры с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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