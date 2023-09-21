В Каменске-Уральском мужчина пытается ворваться в квартиру к женщине с сыном

В Каменске-Уральском мужчина, который закрылся в подъезде и угрожает убить себя, хочет попасть в квартиру к своей жене. В данный момент она находится дома с 26-летним сыном, пишут в соцсетях.
«Несмотря на ОМОН у дома в Каменске-Уральском, мужчина пытается ворваться в квартиру, в котором находится его жена и ее 26-летний сын», — пишет telegram-канал Shot. Его жена на днях подала заявление на развод.
Мужчина, предположительно, вооружившись пистолетом заперся в подъезде в Каменске-Уральском 21 сентября. Он угрожает убить себя, если супруга не пустит его домой. По данным telegram-каналов, мужчине 42 года, он часто избивал свою жену. Также в соцсетях появились первые кадры с места событий.
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