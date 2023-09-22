Депутат ГД Шеремет: частичная мобилизация вскрыла недостатки в боеготовности РФ

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Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Частичная мобилизация стала важнейшим практическим опытом для России Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Частичная мобилизация, объявленная в сентябре 2022 года, вскрыла недостатки в боевой готовности России, но позволила сдержать противника в зоне спецоперации. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«Для нас это, прежде всего, важнейший практический опыт, который мгновенно вскрыл все недостатки и просчеты в вопросах мобилизационной готовности. Что, в свою очередь, позволило нам увидеть под другим углом наш потенциал и возможности. И самое важное — надеюсь сделать соответствующие выводы по донастройке всей системы МО РФ с максимальным приближением к реалиям в боевых условиях», — сказал Михаил Шеремет.

При этом мобилизованные справились со сдерживанием противника, отметил парламентарий. «Сама частичная мобилизация решила на тот момент важнейшие вопросы по закрытию образовавшихся условных брешей в результате откровенной недооценки и просчетов в части организации обороны и защиты наших граждан и соотечественников от возродившейся нацистской нечисти. Считаю, что обретенный новый боевой опыт, идущий в параллели с совершенствованием русского оружия, мужество и стойкость наших героических солдат и офицеров позволили избежать колоссальных жертв со стороны русскоязычных граждан в результате агрессии киевского режима», — объяснил политик.

«Российская армия сегодня быстро прогрессирует и выходит на новый уровень развития. Поэтому она способна противостоять любым современным вызовам и обрела новые компетенции, потенциал и возможности по защите нашего Отечества», — заключил Шеремет.

В России 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. В ее рамках на службу было призвано 300 тысяч человек. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в середине сентября 2023 года сообщил, что новая мобилизация в России на данный момент не планируется.

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Частичная мобилизация, объявленная в сентябре 2022 года, вскрыла недостатки в боевой готовности России, но позволила сдержать противника в зоне спецоперации. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. «Для нас это, прежде всего, важнейший практический опыт, который мгновенно вскрыл все недостатки и просчеты в вопросах мобилизационной готовности. Что, в свою очередь, позволило нам увидеть под другим углом наш потенциал и возможности. И самое важное — надеюсь сделать соответствующие выводы по донастройке всей системы МО РФ с максимальным приближением к реалиям в боевых условиях», — сказал Михаил Шеремет. При этом мобилизованные справились со сдерживанием противника, отметил парламентарий. «Сама частичная мобилизация решила на тот момент важнейшие вопросы по закрытию образовавшихся условных брешей в результате откровенной недооценки и просчетов в части организации обороны и защиты наших граждан и соотечественников от возродившейся нацистской нечисти. Считаю, что обретенный новый боевой опыт, идущий в параллели с совершенствованием русского оружия, мужество и стойкость наших героических солдат и офицеров позволили избежать колоссальных жертв со стороны русскоязычных граждан в результате агрессии киевского режима», — объяснил политик. «Российская армия сегодня быстро прогрессирует и выходит на новый уровень развития. Поэтому она способна противостоять любым современным вызовам и обрела новые компетенции, потенциал и возможности по защите нашего Отечества», — заключил Шеремет. В России 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. В ее рамках на службу было призвано 300 тысяч человек. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в середине сентября 2023 года сообщил, что новая мобилизация в России на данный момент не планируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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