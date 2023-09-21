21 сентября 2023

Захарова дала неутешительный прогноз для Зеленского

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова прокомментировала выступление президента Украины на заседании Совбеза ООН Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Время, когда президент Украины Владимир Зеленский был желанным гостем на Западе, подходит к концу. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На каком-то этапе все кричали, шумели, видя вот этого одетого в грязную одежду, придуманную где-то в недрах американских спецслужб, Зеленского, возбуждались, приглашали его, но этот момент заканчивается. Он априори должен был закончиться», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1». Она подчеркнула, что перед правительством США стоит задача объяснить своему населению, что президент Украины «больше не является героем времени».

По ее словам, Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН в необычном костюме неспроста. «Потому что этот образ Западу надо маргинализировать, и они это делают», — считает Захарова.

Дипломат указала, что за русофобию и антироссийские настроения Запад платил всегда. «Позже эти люди становились диктаторами, террористами, экстремистами, верили в собственное могущество и не собирались более подчиняться США. Что США и англосаксонский мир с этими людьми делали, мы прекрасно знаем. Сценарий повторяется из десятилетия в десятилетие», — подытожила она.

Ранее Мария Захарова придумала новую должность украинскому сержанту-трансгендеру Саре Эштон-Чирилл, которая была отстранена от должности спикера ВСУ. Предложенной должностью дипломата стала главный акушер-гинеколог Украины.

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Время, когда президент Украины Владимир Зеленский был желанным гостем на Западе, подходит к концу. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На каком-то этапе все кричали, шумели, видя вот этого одетого в грязную одежду, придуманную где-то в недрах американских спецслужб, Зеленского, возбуждались, приглашали его, но этот момент заканчивается. Он априори должен был закончиться», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1». Она подчеркнула, что перед правительством США стоит задача объяснить своему населению, что президент Украины «больше не является героем времени». По ее словам, Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН в необычном костюме неспроста. «Потому что этот образ Западу надо маргинализировать, и они это делают», — считает Захарова. Дипломат указала, что за русофобию и антироссийские настроения Запад платил всегда. «Позже эти люди становились диктаторами, террористами, экстремистами, верили в собственное могущество и не собирались более подчиняться США. Что США и англосаксонский мир с этими людьми делали, мы прекрасно знаем. Сценарий повторяется из десятилетия в десятилетие», — подытожила она. Ранее Мария Захарова придумала новую должность украинскому сержанту-трансгендеру Саре Эштон-Чирилл, которая была отстранена от должности спикера ВСУ. Предложенной должностью дипломата стала главный акушер-гинеколог Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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