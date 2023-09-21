Время, когда президент Украины Владимир Зеленский был желанным гостем на Западе, подходит к концу. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На каком-то этапе все кричали, шумели, видя вот этого одетого в грязную одежду, придуманную где-то в недрах американских спецслужб, Зеленского, возбуждались, приглашали его, но этот момент заканчивается. Он априори должен был закончиться», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1». Она подчеркнула, что перед правительством США стоит задача объяснить своему населению, что президент Украины «больше не является героем времени».
По ее словам, Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН в необычном костюме неспроста. «Потому что этот образ Западу надо маргинализировать, и они это делают», — считает Захарова.
Дипломат указала, что за русофобию и антироссийские настроения Запад платил всегда. «Позже эти люди становились диктаторами, террористами, экстремистами, верили в собственное могущество и не собирались более подчиняться США. Что США и англосаксонский мир с этими людьми делали, мы прекрасно знаем. Сценарий повторяется из десятилетия в десятилетие», — подытожила она.
Ранее Мария Захарова придумала новую должность украинскому сержанту-трансгендеру Саре Эштон-Чирилл, которая была отстранена от должности спикера ВСУ. Предложенной должностью дипломата стала главный акушер-гинеколог Украины.
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