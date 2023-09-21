Экс-агент MI6 предрек отказ ВСУ следовать новому приказу Зеленского

22 сентября 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Крук: ВСУ откажутся выполнять приказ Зеленского идти в наступление Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные откажут президенту страны Владимиру Зеленскому в очередном наступлении. Такую уверенность выразил бывший агент MI6 Аластер Крук. «Зеленский вернется и обратится к генералам со словами: мы должны продолжить, […] и мы прорвем российскую оборону. В этот момент он увидит, что за ним никто не последует. […] Его армия просто не пойдет в новое наступление», — подчеркнул он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он добавил, что армия Украины сильно измотана и ее слишком тяжело будет подтолкнуть к новому наступлению. Ранее американский журналист Сеймур Херш признал неспособность Киева пробить российскую оборону. По его мнению, Киев не сможет прорвать российскую оборону при наступлении из-за низкого боевого духа. Командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков сообщал URA.RU, что остановить наступление ВСУ позволила частичная мобилизация в России.

Украинские военные откажут президенту страны Владимиру Зеленскому в очередном наступлении. Такую уверенность выразил бывший агент MI6 Аластер Крук. «Зеленский вернется и обратится к генералам со словами: мы должны продолжить, […] и мы прорвем российскую оборону. В этот момент он увидит, что за ним никто не последует. […] Его армия просто не пойдет в новое наступление», — подчеркнул он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он добавил, что армия Украины сильно измотана и ее слишком тяжело будет подтолкнуть к новому наступлению. Ранее американский журналист Сеймур Херш признал неспособность Киева пробить российскую оборону. По его мнению, Киев не сможет прорвать российскую оборону при наступлении из-за низкого боевого духа. Командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков сообщал URA.RU, что остановить наступление ВСУ позволила частичная мобилизация в России.