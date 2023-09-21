21 сентября 2023

Экс-агент MI6 предрек отказ ВСУ следовать новому приказу Зеленского

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Крук: ВСУ откажутся выполнять приказ Зеленского идти в наступление Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные откажут президенту страны Владимиру Зеленскому в очередном наступлении. Такую уверенность выразил бывший агент MI6 Аластер Крук.

«Зеленский вернется и обратится к генералам со словами: мы должны продолжить, […] и мы прорвем российскую оборону. В этот момент он увидит, что за ним никто не последует. […] Его армия просто не пойдет в новое наступление», — подчеркнул он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он добавил, что армия Украины сильно измотана и ее слишком тяжело будет подтолкнуть к новому наступлению.

Ранее американский журналист Сеймур Херш признал неспособность Киева пробить российскую оборону. По его мнению, Киев не сможет прорвать российскую оборону при наступлении из-за низкого боевого духа. Командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков сообщал URA.RU, что остановить наступление ВСУ позволила частичная мобилизация в России.

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Украинские военные откажут президенту страны Владимиру Зеленскому в очередном наступлении. Такую уверенность выразил бывший агент MI6 Аластер Крук. «Зеленский вернется и обратится к генералам со словами: мы должны продолжить, […] и мы прорвем российскую оборону. В этот момент он увидит, что за ним никто не последует. […] Его армия просто не пойдет в новое наступление», — подчеркнул он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он добавил, что армия Украины сильно измотана и ее слишком тяжело будет подтолкнуть к новому наступлению. Ранее американский журналист Сеймур Херш признал неспособность Киева пробить российскую оборону. По его мнению, Киев не сможет прорвать российскую оборону при наступлении из-за низкого боевого духа. Командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков сообщал URA.RU, что остановить наступление ВСУ позволила частичная мобилизация в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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